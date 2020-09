Incendio devasta impianto di trattamento di rifiuti a Siderno: scuole chiuse e cittadini in rivolta

Un grande incendio è divampato ieri a Siderno, in Calabria, presso l’impianto di trattamento dei Rifiuti di C.da San Leo. Secondo quanto riferito dalle autorità comunali, si è trattato di un incedio di “vaste proporzioni”. Oggi tutte le scuole sono rimaste chiuse anche a causa della grande colonna di fumo che si è diffusa rapidamente nella cittadina e nei comuni vicini.

E’ allarme a Siderno, dove ieri pomeriggio è divampato un grosso incendio in un impianto che ospitava rifiuti indifferenziati. Come hanno fatto sapere le autorità comunali, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale.

Le operazioni spegnimento sono ancora in corso da quasi 24, come spiegato dai Vigili del fuoco:

Nella notte #vigilidelfuoco impegnati a Siderno (RC) per un #incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri in una ditta specializzata nel recupero e trattamento di rifiuti solidi urbani: interessata un’area di 6.000 mq, in corso lo spegnimento dei focolai residui #25settembre pic.twitter.com/MvVR46vpHv — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 25, 2020

Immediatamente, vista la portata dell’incendio e il fumo che si è velocemente diffuso, ai cittadini è stato intimato di rientrare a casa e di chiudere le finestre per

“Ridurre l’esposizione all’esterno e a non utilizzare prodotti dell’orto e/o di frutteto”.

Oggi anche le scuole di vari comuni, da Siderno a Locri, sono rimaste chiuse. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lo scoppio di una bambola a innescare l’incendio all’interno dell’impianto di trattamento rifiuti di Siderno. Il rogo ha gravemente danneggiato due capannoni al cui interno si trovavano rifiuti indifferenziati.

Per il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, è una boimba ecologica:

https://www.facebook.com/watch/?v=1461863340679612

Le proteste dei cittadini

Oltre ai rischi per la salute, che si spera siano stati scongiurati, adesso si rischia la paralisi nel sistema di raccolta visto che nell’impianto, in mano alla ditta “Ecologia Oggi”, arrivano tutti i rifiuti raccolti nei centri del comprensorio reggino. L’edificio rimarrà inagibile per un periodo di tempo indefinito. Per questo alcuni comuni hanno comunicato che sospenderanno il servizio di raccolta.

Ciò ha acceso le ire dei cittadini che oggi sono scesi a protestare all’sterno del Municipio dove i sindaci della zona hanno convocato una assemblea straordinaria per fare il punto della situazione e capire come fronteggiare l’emergenza.

Al momento i rifiuti saranno portati provvisoriamente al termovalorizzatore di Gioia Tauro, poi saranno conferiti fuori Regione.

Qui i video dell’incendio:

Ancora in corso le operazioni di spegnimento dei focolai residui a seguito di un vasto incendio scoppiato a Siderno ieri nell’impianto di smaltimento rifiuti Ancora in corso le operazioni di spegnimento dei focolai residui a seguito di un vasto incendio scoppiato a Siderno ieri nell’impianto di smaltimento rifiutiLEGGI I DETTAGLI→https://bit.ly/3j2gZPB Pubblicato da LaC News24 su Venerdì 25 settembre 2020

Bomba ecologica? Un mega incendio sta divorando l'impianto di trattamento rifiuti di San Leo tra Siderno e Locri. Pubblicato da Giovanni Calabrese su Giovedì 24 settembre 2020

Fonti di riferimento: Comune di Siderno

