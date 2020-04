Incendi Chernobyl: ancora non si riescono a domare le fiamme che hanno quasi raggiunto i depositi radioattivi

Centinaia di vigili del fuoco lavorano interrottamente per spegnere gli incendi che da Vladimirovka, a nord dell’Ucraina, hanno raggiunto la zona di esclusione della centrale nucleare di Chernobyl e secondo i Servizi governativi, le radiazioni hanno superato i livelli di norma, sebbene inferiori rispetto al post disastro. Dopo l’incidente del 1986, la zona vicino la centrale era stata evacuata per quasi 30 chilometri. Ma adesso, il fuoco che ha raggiunto Pripyat, città che si trova proprio in questo raggio controllato, desta molta preoccupazione.

A lavoro ci sono circa 400 vigili del fuoco, 100 autobotti, due elicotteri e 3 Canadair ma ad oggi, le fiamme non si riescono a domare. Gli incendi, iniziati il 4 aprile, hanno già bruciato 3mila ettari all’interno del perimetro dell’impianto che ha vissuto la peggiore catastrofe nucleare della storia. Una perdita immensa di biodiversità e la morte di tantissimi animali selvatici; si lavora per impedire che il rogo arrivi proprio dopo il perimetro recintato.

“La situazione è critica. La zona sta bruciando. Le autorità locali riferiscono che tutto è sotto controllo, ma il fuoco cattura rapidamente nuovi territori. Ci sono due opzioni: o non si mostra la situazione reale o hanno scelto di tacere come nel 1986”, scrive sul proprio profilo Facebook Yaroslav Yemelianenko, un membro del Consiglio pubblico dell’Agenzia di Stato per la gestione Zona di esclusione. “Ora l’incendio ha raggiunto Pripyat ed è a due chilometri dallo stoccaggio dei rifiuti radioattivi “Pídlísnij”, dove si trovano i rifiuti radioattivi più attivi di tutta la zona di Chernobyl e da Chernobyl stessa”, continua.

Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові… Pubblicato da Yaroslav Yemelianenko su Lunedì 13 aprile 2020

Nonostante il lavoro, il vento purtroppo sta spostando velocemente le fiamme. Proprio sull’incendio indagano le autorità per stabilirne la natura. Le autorità ucraine ritengono che tutto sia partito da un uomo che stava bruciando erbaccia senza alcuna precauzione e come indagato c’è un ragazzo di 27 anni. Yemelianenko però non nega le preoccupazioni denunciando che esiste una sorta di silenzio sulla gravità della situazione. Anche Greenpeace denuncia che gli incendi siano molto più estesi di quanto comunicato dalle autorità. La spiegazione a tutto ciò potrebbe celarsi dietro al fatto che da Pripyat partono le visite turistiche “in sicurezza” che hanno fornito entrate consistenti per la cittadina, soprattutto dopo il successo della miniserie della HBO sul disastro.

“Se vai alle pagine di Gabinetto, DSNS e profilo deržustanov, dicono che è tutto sotto controllo e va tutto bene. Brucia lì ma va bene così. E il fatto che questa serie di incendi dolosi che sembra molto un atto terroristico, sta interessando a livello internazionale, va bene. I volontari e i giornalisti non sono autorizzati al posto”, chiosa.

Il cielo è diventato una nube tossica:

Pubblicato da Yaroslav Yemelianenko su Lunedì 13 aprile 2020

In questo video le immagini strazianti degli animali che hanno perso la loro casa:

На жаль, вогонь перекинувся через дорогу, пройшовся по станції Янів та йде на Прип'ять. Pubblicato da Yaroslav Yemelianenko su Lunedì 13 aprile 2020

Pubblicato da Yaroslav Yemelianenko su Domenica 5 aprile 2020

Gli esperti spiegano che non è raro che il fumo degli incendi possa diffondere particelle radioattive quando la vegetazione che ha assorbito quella radiazione brucia. Le autorità però continuano ad assicurare che non ci saranno livelli di radioattività non sicuri, secondo le proiezioni di ieri del Centro scientifico e tecnico statale per la sicurezza nucleare e radiologica. Come sappiamo, l’impianto era stata sigillato nuovamente nel 2016 con acciaio per impedire la fuoriuscita di radiazioni. E anche se le autorità ripetono che tutto sotto controllo, il 6 aprile nell’epicentro dell’incendio, è stato registrato un livello di radioattività 16 volte superiore al normale.

Той смог, який зараз можуть побачити мешканці Києва і прилеглих міст, пов’язаний з лісовою пожежею у зоні відчуження…. Pubblicato da Єгор Фірсов su Sabato 4 aprile 2020

Non è la prima volta che gli incendi interessano la zona vicino la centrale di Chernobyl a causa del disboscamento illegale. Si teme infatti che all’origine degli incendi dolosi vi sia la vendita clandestina di legname, che alimenta un giro d’affari di decine di milioni di dollari all’anno e non una semplice svista di erbacce bruciate.

Fonti: Yaroslav Yemelianenko/Facebook / Censor.net/ El Pais/

