Incendi in Sardegna, rogo a Budoni: evacuati due villaggi turistici

Altro maxi incendio in Sardegna: un violento rogo è divampato intorno alle 22.30 di ieri 24 agosto vicino a Budoni, nella parte alta di Tanaunella, sulla costa nord orientale dell’isola e ai confini con la Gallura, per poi estendersi sul versante della statale che porta a Posada. Evacuate circa 250 case di due villaggi turistici, Matt’ e Peru e Sa Raiga, e mandate in fumo migliaia di ettari di macchia mediterranea.

L’amministrazione comunale ha aperto l’anfiteatro comunale Andrea Parodi per ospitare durante la notte un centinaio di turisti in attesa di rientrare nelle loro abitazioni.

Ancora chiusa la statale ss 125 e traffico dirottato sulla statale 131 Dcn.

+Flash++Vasto tremendo incendio tra Budoni e Posada.Turisti e residenti evacuati per la troppa vicinanza del fuoco… Pubblicato da Gallura Live su Lunedì 24 agosto 2020

Non c’è pace quest’agosto per l’isola sarda, con oltre 30 roghi scoppiati, ultimo dei quali proprio ieri alle porte di Nuoro (e di cui si è confermata l’origine dolosa). Il più grave e ancora in corso è divampato nell’agro del Comune di Mandas località “Cannedda”, che ha finora percorso una superficie di circa 700 ettari di bosco e pascoli alberati.

Un altro incendio ha interessato il Comune di Burgos, località “Giuanne Pes”: anche qui andata in fumo una superficie di circa 3mila metri quadri di bosco. In fiamme anche le campagne del Comune di Aggius, località “C. Cappottu” e del Comune di Irgoli località “S’Arenarju”. Incendi anche nel Comune di Orune località “P.ta S.Andrea” sono intervenuti un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Sorgono e un canadair. Le operazioni di e nell’agro del Comune di Ruinas, in località “Santu Teru”. Fiamme, infine, nella campagne di Burgos (località “Castello di Burgos”), di Sassari (località “Rosario”),Villaspeciosa (località “F.ta di Uta”) e Serri (località “N.ghe Tacquara”).

Fonte: Unione Sarda

Leggi anche: