Incendio in un autodemolitore di Roma Nord. Una nube nera è visibile da diverse zone della città

Alle 12.15 in via del Foro Italico a Roma si è alzata un’alta colonna di fumo visibile da Villa Borghese e da tanti altri punti, anche distanti, della città. A causarla un incendio che ha interessato un autodemolitore.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, fonti di polizia avrebbero fatto sapere che l’incendio si sarebbe sviluppato all’altezza del civico 605 in via del Foro Italico in prossimità della Tangenziale (che è stata prontamente chiusa al traffico visto che il fumo offuscava la visibilità).

Le fiamme sarebbero partite non direttamente dall’autodemolitore ma da alcune sterpaglie che, dopo essere bruciate, hanno raggiunto il deposito di macchine.

Sul posto fin da subito sono giunti polizia e vigili del fuoco (al lavoro con cinque squadre).

Vi è timore ovviamente tra i residenti dato che, in breve tempo, “l’aria è diventata irrespirabile“.

Su Twitter tanti utenti hanno pubblicato foto e video dell’alta nube di fumo nero.

Grande incendio con denso fumo nero a Roma Nord: dalla mia prospettiva immagino Tor di Quinto o Campi Sportivi. Chiusa via del Foro Italico pic.twitter.com/dgj2GHp2hB — Roberto Esposti (@robertoesposti) August 8, 2020

Via del Foro Italico, incendio in un centro di demolizione auto. Video – https://t.co/2CnwzaqSzz pic.twitter.com/qJmi9CJ2fB — Roma H24 (@Roma_H_24) August 8, 2020

Non solo la Tangenziale Est ma anche la linea Roma Viterbo è stata chiusa dato che l’incendio riguarda la zona di Monte Antenne.

#info #atac – Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo: circolazione sospesa nella tratta urbana Flaminio<->Montebello (incendio nei pressi della stazione di Monte Antenne) #roma — infoatac (@InfoAtac) August 8, 2020

Fonti: Il Messaggero / Roma Today