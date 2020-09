Notte di paura ad Andria, brucia un deposito di materie plastiche: “Chiudete le finestre”

Notte di paura ad Andria, in Puglia, dove un fulmine ha provocato un incendio in un capannone che ospitava rifiuti in plastica. E’ accaduto nel cuore della notte quando un fulmine, secondo le prime ricostruzioni ha innescato le fiamme, apparse praticamente all’improvviso dopo il temporale che si era abbattuto sull’area.

Stando alle prime ricostruzioni dei tecnici dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, non sarebbe di natura dolosa. Complice anche il forte vento, l’incendio si è allargato molto velocemente.

🛑INCENDIO IN CAPANNONE INDUSTRIALE TRA ANDRIA E BARLETTA🛑Sembrerebbe nube altamente tossica.SI CONSIGLIA DI:👉CHIUDERE PORTE E FINESTRE👉CERCATE DI NON USCIREFoto: Samuele Santovito Pubblicato da 3Place su Lunedì 21 settembre 2020

E’ accaduto lungo la strada che collega Andria e Barletta dove si trovava un deposito di merci, tra cui materie plastiche. In pochi minuti in tutta la zona si è diffuso un odore molto forte. Le autorità di Andria hanno invitato i cittadini a chiudere le finestre:

“A causa di un grosso incendio in corso in un deposito su via Barletta, il Comando di Polizia Locale consiglia di chiudere finestre e balconi perchè una nube di fumo, a causa del vento, sta raggiungendo la città. Nel deposito infatti starebbe bruciando anche materiale plastico. Da qui l’invito a chiudere finestre e balconi e ai pedoni ad evitare di circolare per strada fino a che non ci saranno altre comunicazioni” si legge nel comunicato ufficiale del Comune.

E l’associazione ambientalista locale 3Place invita tutti alla massima attenzione:

🛑INCENDIO DEPOSITO INDUSTRIALE ANDRIA-BARLETTA🛑Se trovate sui vostri balconi e/o terrazzi e/o altro, residui come… Pubblicato da 3Place su Lunedì 21 settembre 2020

Proseguono intanto le operazioni di spegnimento, che fino a questa mattina non era ancora stato totalmente domato:

🛑PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEL VASTO INCENDIO DI IERI SERA AD ANDRIA🛑👉 (video delle 7,00 di questa mattina) Pubblicato da 3Place su Lunedì 21 settembre 2020

