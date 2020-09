Incendi in California e Oregon: aria inquinata equivalente a fumare 20 pacchetti di sigarette. Non è più sicuro rimanere nemmeno in casa

“E’ una dannata emergenza climatica”. Sono queste le parole pronunciate dal governatore della California Gavin Newsom, mentre lo stato continua a bruciare perdendo ettari di foreste ed emettendo fumi e sostanze inquinanti.

Sono giorni di sgomento lungo la costa ovest degli Stati Uniti dove da agosto ma in particolare nel corso delle ultime settimane, centinaia di incendi hanno colpito la California, l’Oregon e lo stato di Washington creato condizioni d’aria pericolose in tutti gli Stati Uniti occidentali, mentre il fumo delle devastanti fiamme si estende per migliaia di miglia.

Nella baia di San Francisco Bay, i negozi hanno esaurito i purificatori d’aria. Gli incendi hanno carbonizzato oltre 1,2 milioni di ettari di foreste e distrutto circa 4.000 strutture in California, uccidendo 22 persone. Il governatore Gavin Newsom ha detto che la qualità dell’aria nelle zone degli incendi è così cattiva che “equivale a fumare 20 pacchetti di sigarette”.

Sameh Tamimi, che lavora per un servizio di riscaldamento e aria condizionata a San Francisco, ha detto a NBC che la sua azienda riceve più di 130 chiamate ogni giorno per sostituire i filtri dell’aria condizionata o aggiungere sistemi di filtraggio. Gli articoli più popolari nei negozi di ferramenta sono le maschere N95 e i purificatori d’aria domestici.

Anche nell’Oregon la situazione è altrettanto drammatica. Solo ieri 10 persone hanno perso la vita e l’aria è sempre più tossica e irrespirabile. A Portland, i volontari stanno distribuendo mascherine, dopo che i Centers for Disease Control and Prevention hanno lanciato l’allarme dicendo che il fumo degli incendi può irritare i polmoni e rendere le persone più soggette alle infezioni, incluso il coronavirus. I funzionari hanno detto ai residenti a Washington di rimanere in casa, chiudere le finestre ed evitare attività fisica all’aperto.

Sono incendi climatici

Dalla California a Washington, tutti i governatori sono d’accordo. Gli incendi sono strettamente legati ai cambiamenti climatici. Newsom, governatore della California, è furioso. Dopo aver visitato la zona colpito dal North Complex Fire nella contea di Butte, praticamente rasa al suolo dalle fiamme, ha lanciato un monito al resto del paese dicendo che la stagione record di incendi della California è uno spaccato di futuro se i leader politici non inizieranno a prendere più seriamente la crisi climatica.

“Sono esausto perché dobbiamo continuare a discutere di questo problema. Questa è una dannata emergenza climatica. Questo è reale e sta accadendo. Questa è la tempesta perfetta”, ha detto Newsom durante una visita alla Lake Oroville State Recreation Area nella contea di Butte, dove ha esaminato i danni provocati dal North Complex Fire.

Secondo Newsom, gli interessi economici frenano un’azione rapida per combattere i cambiamenti climatici. La California sta sperimentando la peggiore stagione degli incendi nella sua storia moderna, con più di 1,2 milioni di ettari già bruciati quest’anno, e quello che ha colpito il nord della California questa settimana è il più grande che lo stato abbia mai registrato.

“Quello che stiamo vivendo proprio qui sta arrivando a (comunità) in tutti gli Stati Uniti d’America a meno che non mettiamo insieme il nostro agire sul cambiamento climatico” ha detto Newsom”.

I veleni prodotti dagli incendi si stanno espandendo in tutto il suolo americano. L’indice della qualità dell’aria era circa 10 volte la soglia massima. Secondo Newsom, occorre davvero cambiare passo e nel suo stato ha già iniziato. L’obiettivo fissato per la California era quello di diventare 100% rinnovabile entro il 2045 ma Newsom vuole accelerare i tempi:

“I nostri obiettivi sono inadeguati alla realtà che stiamo vivendo. Non è il mondo che voglio lasciare ai miei figli”.

Intanto le fiamme continuano a divorare ettari di foreste, uccidendo uomini e animali.

