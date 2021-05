Torna l’incubo degli incendi in Grecia: boschi distrutti e centinaia di residenti evacuati

Come ormai ogni anno, in Grecia si ripete il dramma degli incendi. Da oltre due giorni centinaia di Vigili del Fuoco e diversi Canadair stanno tentando di domare le fiamme che sono divampate in un’area boschiva a circa 90 chilometri da Atene, sul Golfo di Corinto. Tra mercoledì e giovedì le autorità greche hanno ordinato l’evacuazione di 17 villaggi e due monasteri, dopo che l’incendio si è spostato verso est, nella provincia dell’Attica occidentale.

Firefighters battle a forest fire area in Schino, Loutraki, Greece, 20 May 2021 📷 epa / ANA-MPA / Vassilis Psomas #forestfire #greece #fire #Schino #Loutraki #wildfire#epaphotos #visualizingtheworld Posted by european pressphoto agency on Thursday, May 20, 2021

Al momento non è stato segnalato nessun decesso, ma gli incendi hanno devastato interi boschi e la ricca vegetazione dell’area e alcune case e tralicci elettrici hanno subito numerosi danni. Secondo le ultime stime, sarebbero andati perduti ben 20 chilometri quadrati di pineta. E anche Atene è stata avvolta da una nube di fumo grigio e irrespirabile.

Per la Grecia gli incendi rappresentano un’enorme piaga nella stagione estiva, a causa dei forti venti e delle temperature che superano i 30°C. Nell’estate del 2018, oltre 100 persone sono morte tra le fiamme che sono divampate nella regione dell’Attica.

Fonte: Athens News Agency

