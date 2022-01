Inferno di fuoco in California, nel bel mezzo del periodo invernale

Dovrebbe essere inverno in California, ma le fiamme stanno invadendola regione di Big Sur. Da venerdì gli incendi continuano a devastare un’ampia zona e hanno portato all’evacuazione di più di 500 residenti. Al momento non sono stati segnalati morti o feriti, ma sono bruciati oltre 600 ettari di terra. Le cause del disastro rimangono ignote.

Wildfire raging near California’s spectacular Big Sur. Hundreds evacuated, Highway 1 closed. pic.twitter.com/PvuS7A76Zd — Mike Sington (@MikeSington) January 23, 2022

Venerdì l’incendio era iniziato da un’area agricola della contea di Monterey, non lontano da San Francisco, per poi estendersi sempre di più a causa del vento. Il giorno successivo le autorità hanno deciso di chiudere parte della Highway 1, la strada panoramica che costeggia buona parte della costa pacifica dello stato. I venti ora sembrano essere più calmi, ma le fiamme ancora imperversano senza sosta.

La questione degli incendi californiani non è nuova. Anche nel 2021 il Paese era stato colpito da diversi incendi, ma non così intensi ed estesi. Solitamente la maggior parte di questi si concentra in estate, con la siccità e l’aumento delle temperature. Il disastro, purtroppo, è l’ennesima prova che la crisi climatica si sta aggravando e lascia intendere che, se non si prenderanno misure adeguate, in futuro le fiamme potrebbero presentarsi ancor più frequentemente nel periodo invernale.

Fonte: Reuters

