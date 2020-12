I gravi incendi in Australia hanno raffreddato la Terra, riducendo la luce del Sole

Il fuoco che ha messo in ginocchio l’Australia negli scorsi mesi, la cosiddetta “estate nera” australiana, ha generato una tale quantità di fumo nell’atmosfera superiore da filtrare la luce del sole e causare così anche un breve raffreddamento globale, paragonabile a una moderata eruzione vulcanica. Secondo uno studio, infatti, per mesi la quantità di luce solare proiettata sul pianeta è stata inferiore al consueto.

Una ricerca condotta dall’Università della Sorbonne e pubblicata su Communications Earth and Environment – che già aveva stabilito il record della più grande nuvola di fumo mai generata da un incendio – descrive come i devastanti fuochi in vaste regioni del sud-est del continente abbiano dato origine a un’ondata di nuvole temporalesche indotte dal fuoco, dette pirocumulonembi, o pyroCbs, che a loro volta hanno sollevato pennacchi di fumo nella stratosfera, lo strato dell’atmosfera che comincia da circa 14mlila metri di altitudine.

La nube di fumo degli incendi dell’Australia continua a girare intorno alla Terra: è una delle più grandi mai osservate

Lì, i pennacchi di fumo sollevavano i propri venti, creando vortici autosufficienti che circondavano il globo, in un caso salendo a un’altitudine senza precedenti. I risultati, presentati alla conferenza virtuale dell’American Geophysical Union (AGU) di questa settimana, mostrano come il fumo abbia praticamente agito come un’ombra planetaria, riducendo la quantità di luce solare che colpisce la superficie terrestre per diversi mesi.

David Peterson, meteorologo al Naval Research Laboratory degli Stati Uniti che ha presentato risultati separati all’AGU che dettagliano la persistenza del fumo nella stratosfera, afferma che l’evento australiano segna la seconda epidemia di pyroCb su “scala vulcanica” mai documentata in registrazioni risalenti a circa 20 anni fa. Il primo, una grande nube temporalesca di incendio che si è formata su un incendio nella Columbia Britannica, si è verificato nel 2017.

I PyroCbs con il potenziale di avere un impatto sul clima come i vulcani sono nuovi per la scienza, ma i ricercatori stanno correndo per saperne di più su di loro, motivati dalla possibilità che condizioni meteorologiche estreme come questo potrebbero diventare più frequenti in un mondo in riscaldamento.

“Gli incendi australiani hanno sostanzialmente rivoluzionato la nostra comprensione del potenziale di alterazione del clima degli incendi attraverso feedback stratosferici”, spiega Sergey Khaykin, uno scienziato del Laboratorio di ricerca atmosferica e osservazioni satellitari alla Sorbona in Francia.

PyroCbs ed eruzioni vulcaniche possono entrambi inviare di fatto particelle che bloccano il sole nella stratosfera, ma quelle particelle sono distinte. Grandi eruzioni vulcaniche spesso eruttano enormi quantità di anidride solforosa. Una volta nell’atmosfera superiore, può reagire con il vapore acqueo per formare goccioline altamente riflettenti di acido solforico che rimbalzano la luce solare nello spazio. Nel frattempo, i pyroCbs, infondono la stratosfera con gas di combustione e particelle di fumo di colore scuro come il carbone nero, che assorbono la luce solare e rilasciano la sua energia sotto forma di calore nell’aria circostante.

Durante un evento pyroCb “hai una parte dell’energia che viene riflessa nello spazio, molto simile a un’eruzione vulcanica”, ha detto il coautore dello studio Pasquale Sellitto, scienziato presso l’organizzazione francese di ricerca sul clima Institut Pierre-Simon Laplace. “E parte dell’energia che viene bloccata viene assorbita nel pennacchio”.

Sellitto ha aggiunto che il calore generato dal carbonio nero mentre assorbe la luce solare rende l’aria circostante più galleggiante, facendo sì che il pennacchio di fumo si sollevi attraverso la stratosfera e sia più persistente.

Non si sa quanto gli incendi abbiano effettivamente raffreddato la superficie terrestre durante questo periodo, anche se l’effetto probabilmente ammonta a una piccola frazione di grado. Il recente punto di riferimento per le grandi eruzioni vulcaniche che alterano il clima, l’eruzione del Monte Pinatubo del 1991, ha temporaneamente raffreddato la Terra di circa 0,4 gradi Celsius e secondo gli scienziati l’evento australiano è stato considerevolmente più piccolo.

“Una migliore comprensione dei pirocumulonembi può salvare vite, poiché queste nuvole sono causate da violenti incendi, e possono creare eventi meteo estremi sul terreno, causando cambiamenti improvvisi di direzione del vento, che mettono in pericolo le squadre di emergenza e le comunità – scrive il responsabile dello studio Sergey Khaykin. Gli incendi australiani hanno fondamentalmente rivoluzionato la comprensione del potenziale di alterazione del clima dei grandi incendi”, conclude.

Fonte: Communications Earth & Environment / Washington Post

