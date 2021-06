Creata nuova piattaforma da 1 miliardo di dollari contro la crisi climatica da Ikea e Rockfeller Foundation

Ikea e Rockefeller Foundation hanno appena annunciato che uniranno le forze per creare una piattaforma globale da 1 miliardo di dollari con l’obiettivo di combattere i cambiamenti climatici e la povertà energetica.

Scopo dell’iniziativa è far aumentare gli investimenti nelle energie rinnovabili e di conseguenza ridurre la produzione di gas serra. Secondo quanto rivelato dalle due ricche fondazioni, la cifra di “1 miliardo” sarà il target da raggiungere: un miliardo sono le tonnellate di emissioni di gas a effetto serra da eliminare, un miliardo sono le persone da responsabilizzare attraverso l’uso di energia rinnovabile distribuita. Si tratta di energia rinnovabile che proviene da fonti locali, come le mini-reti, invece che dalle inquinanti centrali elettriche.

Obiettivi ambiziosi che potranno essere raggiunti attraverso una piattaforma globale che unisce insieme i fondi di entrambe le organizzazioni. Spiegano Ikea e Rockfeller Foundation che 800 milioni di persone non hanno ancora accesso all’elettricità. Altri 2,8 miliardi hanno un accesso incostante e poco affidabile.

Se da una parte i finanziamenti per la transizione energetica sono aumentati, gli investitori faticano a identificare progetti validi. Ciò significa che molte economie emergenti dipendono ancora dai combustibili fossili. Che fare per superare questo gap?

La nuova piattaforma aiuterà i paesi a fare un balzo in avanti verso le energie rinnovabili. Allo stesso tempo, contribuirà ad affrontare la povertà energetica e ad aiutare la ripresa dal COVID-19.

Serve un azione collettiva

Per Heggenes, CEO della Fondazione IKEA, è fondamentale usare la piattaforma per supportare programmi basati sull’energia rinnovabile in grado di ridurre la produzione di gas serra in modo rapido ed efficiente:

Dobbiamo sostituire le fonti energetiche inquinanti con quelle rinnovabili, fornire accesso all’energia alle comunità e sbloccare ulteriori finanziamenti per modelli sostenibili. In ultima analisi, miriamo a unire paesi e comunità in un’azione urgente per affrontare la crisi climatica. In questo modo, speriamo di avere un impatto positivo sulla vita di 1 miliardo di persone, ha detto.

Secondo il Dott. Rajiv J. Shah, Presidente della Rockefeller Foundation, milioni di persone sono morte e trilioni di dollari sono stati persi a causa del COVID-19, costringendo alcuni a tornare alla povertà dopo decenni di progressi:

Gli effetti della crisi climatica peggioreranno ulteriormente la situazione, motivo per cui dobbiamo investire ora per invertire questa spirale discendente. La collaborazione e gli investimenti grandi, audaci e pionieristici sono necessari non solo a breve termine, ma anche a lungo termine.

Una bella iniziativa che speriamo possa contribuire a fare la differenza.

Fonte di riferimento: Ikea Foundation

