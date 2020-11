L’iceberg più grande del mondo minaccia l’isola della Georgia del Sud, l’impatto potrebbe essere catastrofico

Si sta dirigendo velocemente verso l’isola della Georgia del Sud, isola dell’omonimo arcipelago situato nell’Oceano Atlantico meridionale, minacciandolo. Cresce la paura per il più grande iceberg del mondo, noto come A68a, di dimensioni simili alla stessa isola verso cui si sta avvicinando.

Con una superficie di 4.200 chilometri quadrati, A68a è un vero e proprio mostro, un gigantesco ammasso di ghiaccio che, con grande possibilità, potrà arenarsi al largo di quest’isola, considerata un rifugio per la fauna selvatica. Qui vivono infatti molti animali e accadesse, metterebbe a rischio la vita delle foche e dei pinguini. Le vie di alimentazione degli animali potrebbero bloccarsi, impedendo loro di nutrire adeguatamente i loro piccoli.

L’iceberg che si sta dirigendo verso l’isola sub-antartica della Georgia del Sud, si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio di Larsen C nel 2017 e da allora ha continuato a spostarsi in direzione nord. Il suo aspetto, visto dai satelliti, ricorda quello di un dito puntato. Al momento esso è stato localizzato 400 km al largo della costa della Georgia del Sud.

“Gli ecosistemi possono e si riprenderanno ovviamente, ma qui c’è il pericolo che se questo iceberg si blocca, potrebbe rimanere lì per 10 anni. Un iceberg ha enormi implicazioni su dove i predatori terrestri potrebbero essere in grado di foraggiare. Quando parli di pinguini e foche durante il periodo che è veramente cruciale per loro – durante l’allevamento di cuccioli e pulcini – la distanza effettiva che devono percorrere per trovare cibo (pesce e krill) è davvero importante. Se devono fare una grande deviazione, significa che non torneranno dai loro piccoli in tempo per evitare che muoiano di fame nel frattempo” ha spiegato il professor Geraint Tarling, ecologo presso il British Antarctic Survey, che sta monitorando l’evolversi della situazione. “Tuttavia, l’iceberg porta vantaggi se rimane in mare aperto. Trasporta enormi quantità di polvere che fertilizzano il plancton oceanico nell’acqua che scende lungo la catena alimentare. Questo plancton assorbe anche carbonio dall’atmosfera, compensando parzialmente le emissioni di CO2 umane “.