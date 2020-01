Grotte di Pertosa: l’emozionante ‘bacio’ tra stalattite e stalagmite dopo 20mila anni di attesa

Sembra si stiano scambiando un tenero bacio questa stalattite e la sua “compagna” stalagmite, finalmente unite dopo 20mila anni. Lo scatto è stato pubblicato sulla pagina fb di “Grotte di Pertosa-Auletta“, divenendo subito virale.

Sulla pagina si legge che le due concrezioni si sono avvicinate molto lentamente nel corso degli ultimi 20mila anni raggiungendo finalmente la quasi Unione e che, in futuro, formeranno un corpo unico detto “colonna“:

“In questa foto l’𝗨𝗻𝗶𝗼𝗻𝗲, una stalattite e una stalagmite che stanno per congiungersi. Andranno a formare un unico corpo, che prenderà il nome di “colonna”. Si stima che da circa ventimila anni queste concrezioni crescano lentamente cercando di toccarsi 😍 per questo abbiamo scelto questa foto per festeggiare un bel traguardo 🎂 da qualche minuto, infatti, su questa pagina siamo in 𝟮𝟬.𝟬𝟬𝟬.”