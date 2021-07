Il maltempo e la grandine stanno per abbattersi sul Centro-Sud: scatta l’allerta

Non solo Nord. Come annunciato ieri, il ciclone atlantico che ha colpito la Germania e altri paesi dell’Europa centrale adesso punta sull’Italia. Per le prossime ore e per domani si attendono violenti temporali e perfino grandinate. Ma questa volta le regioni più colpite potrebbero essere quelle del Centro-Sud.

Un’ondata di maltempo ha gettato nel caso mezza Europa, con la Germania, il Belgio e il Lussemburgo che purtroppo stanno ancora cercando i dispersi tra le macerie e nel fango. Sono immagini incredibili quelle che arrivano. Fenomeni sempre più estremi e frequenti, decisamente poco compatibili con la stagione estiva ma a cui, nostro malgrado dovremo abituarci.

Maltempo in arrivo in Italia

Già per la giornata di oggi era stata diramata l’allerta gialla in molte regioni italiane da parte della Protezione Civile. Per le prossime ore ma anche per domani sono attesi violenti temporali soprattutto al centro-sud, dove potrebbe anche grandinare. Lo conferma anche il Servizio meteo dell’Aeronautica militare nella sua Previsione per fenomeni intensi:

Si prevedono precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale: -per le prossime 30/36 ore su Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Dalle primissime ore di domani domenica 18 luglio 2021 e per le successive 24 ore su Calabria e Sicilia, con particolare rifermento al settore settentrionale dell’isola. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da locali grandinate e forti raffiche di vento,

Per scongiurare disagi e danni, la Protezione civile regionale si sta già organizzando. In Campania, è stato prorogato fino alle 23.59 di domani, domenica 18 luglio, l’avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo già in vigore oggi.

#allertameteo Gialla in vigore su #Campania fino alle 23.59 di domani, domenica 18 luglio.🟡 La Protezione Civile della… Posted by Protezione Civile Regione Campania on Saturday, July 17, 2021

Anche la Protezione civile Siciliana ha già diramato un avviso per domani. Allerta arancione per una vasta area della Sicilia settentrionale, che ricade nelle province di Trapani, Palermo, Messina e Catania.

Qui il bollettino della Protezione civile per la giornata di oggi.

