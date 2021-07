Grandine: dopo aver bucato l’aereo a Malpensa, è allerta anche oggi per tempeste di ghiaccio

Sono immagini inquietanti quelle arrivate ieri sera da Malpensa dove il Boeing 777 di Emirates, decollato circa 97 minuti prima per New York è dovuto rientrare indietro dopo aver fatto i conti con una violenta grandinata che l’ha gravemente danneggiato. La grandine, attesa e prevista, ha colpito l’aereo sopra la zona di Romagnano – Lago d’Orta.

Parlare di clima impazzito ormai è riduttivo. Dopo una lunga carrellata di giorni afosi, ieri un’ondata di maltempo si è abbattuta sul Nord Italia. Erano state annunciate grandinate e imponenti tempeste di fulmini e così purtroppo è stato. Nel frattempo, il Sud e la Sicilia facevano i conti con temperature da record e decine di incendi legati anche al grande caldo e ai forti venti meridionali.

Ma è il volto dell’aereo danneggiato a destare scalpore oggi. Tanta la paura a bordo ma per fortuna dopo un mancato tentativo di atterraggio da Nord sulla pista 17L (c’era vento da Sud), l’equipaggio è atterrato in sicurezza e senza ulteriori problemi sulla pista 35L.

Non è ancora finita. Come sottolineato dalle nostre previsioni di Meteo Giuliacci

una grossa goccia fredda sta interessando e interesserà l’Italia ancora per alcuni giorni: le conseguenze saranno piogge piuttosto generose per molte aree (rimaste a secco) è una generale calo delle temperature. Purtroppo, com’abbiamo sottolineato, il rovescio della medaglia è la possibilità di fenomeni meteo violenti: già tra la mattina e il pomeriggio del 13 luglio si sono segnalate decise criticità, con grandinate e allagamenti. Per alcuni giorni i valori termici rimarranno sotto le medie, localmente anche molto al di sotto qualora ci si trovi i mischiati nei temporali.