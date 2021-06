Giornata Mondiale dell’Ambiente: perché si festeggia il 5 giugno (e quest’anno è più importante che mai!)

Il 5 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata dell’Ambiente, ma perché è stata scelta proprio questa data? La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1972, per ricordare la Conferenza sull’Ambiente che si è svolta a Stoccolma dal 5 a 16 giugno 1972. Durante la Conferenza di Stoccolma, infatti, venne delineato il Programma Ambiente delle Nazioni Unite. A questa importante celebrazione aderiscono oltre 100 Paesi del mondo, tra cui l’Italia.

La Giornata mondiale dell’ambiente nasce, quindi, con lo scopo di spingere tutti ad una maggiore presa di consapevolezza e a prenderci cura concretamente del nostro Pianeta. È un’occasione preziosa per ricordarci che ognuno di noi può fare qualcosa per essere parte del cambiamento di cui la Terra ha bisogno, oggi più che mai.

“Ripristino degli Ecosistemi”: il tema scelto per il 2021

L’edizione 2021 della Giornata dell’ambiente è di cruciale importanza. Infatti, il tema individuato per quest’anno è il “Ripristino degli Ecosistemi”, con l’obiettivo di prevenire, fermare e invertire i danni inflitti agli ecosistemi della Terra, cercando dunque di passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione. Proprio il 5 giugno verrà inaugurato il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell’Ecosistema, introdotto con la missione globale di far rivivere miliardi di ettari, dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle montagne alle profondità del mare.

In vista della Giornata dell’Ambiente, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) ha messo a disposizione due preziosi strumenti:

la Guida pratica della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2021, che rivolge a tutti coloro interessati al ripristino degli ecosistemi, offrendo spunti di riflessione, percorsi e consigli per agire subito a favore del Pianeta. La guida elenca una serie di azioni che possono esser messe in atto fin da subito per rallentare e fermare il degrado degli ecosistemi e favorire il loro pieno recupero

Una pagina web costantemente aggiornata per consultare ultime iniziative che riguardano la Giornata Mondiale dell’Ambiente

