Germinal Bio: cosa significa sostenibilità per questo brand del biologico

Germinal è un’azienda italiana impegnata da oltre 40 anni nel garantire alimenti biologici buoni per la salute dei consumatori e prodotti in modo sostenibile. Vediamo cosa significa oggi sostenibilità e quali sono le scelte sostenibili del brand Germinal Bio a tutela dell’uomo e dell’ambiente.

Cosa significa sostenibilità per una realtà produttiva

Si sente molto spesso parlare di sviluppo sostenibile, ma cosa si intende per sostenibilità?

Per un’azienda, lavorare in modo sostenibile significa operare nel rispetto di due obiettivi fondamentali: oltre a quello economico, tenere conto dei risvolti sociali e ambientali della propria attività.

Quando una società opera in modo sostenibile mette dunque in atto una serie di misure che garantiscano il rispetto dell’ambiente in cui viviamo e delle persone.

Uno sviluppo sostenibile deve tenere infatti conto dell’impatto sociale di un’attività economica: oltre a creare posti di lavoro, un’azienda sostenibile deve garantire il giusto compenso e buone condizioni di lavoro ai propri dipendenti, nonché offrire benefici a tutta la comunità.

Inoltre, una società che lavora in modo sostenibile adotta scelte che tutelano l’ambiente. La selezione delle materie prime, i metodi di produzione, l’utilizzo delle risorse e delle fonti energetiche, il confezionamento, la gestione dei rifiuti sono solo alcuni degli aspetti che un’azienda deve prendere in considerazione.A questo si possono aggiungere azioni e pratiche che hanno come obiettivo quello di compensare o ridurre ulteriormente l’impatto dell’attività produttiva, come l’adesione a progetti di riforestazione o il sostegno a iniziative virtuose.

Vediamo ad esempio quali sono le scelte sostenibili portate avanti negli anni da Germinal Bio, brand italiano specializzato in prodotti alimentari biologici, presente sul mercato da oltre 40 anni.

Germinal Bio, alimenti buoni e sostenibili per la salute dell’uomo e dell’ambiente

Germinal è un’azienda italiana impegnata da più di 40 anni a garantire la qualità e la sostenibilità dei propri alimenti biologici, funzionali e salutistici.

L’azienda offre infatti prodotti bio, anche privi di zuccheri aggiunti, ad alto contenuto in fibre, arricchiti in vitamine e sali minerali. La gamma comprende inoltre prodotti adatti a persone con intolleranze e allergie alimentari, privi di glutine, latte, uova e lievito.

Le oltre 200 ricette custodite da Germinal sono sviluppate per rispondere alle esigenze dei consumatori e a garantire la sostenibilità alimentare. Si tratta dunque di prodotti che rispettano la salute dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda.

Innanzitutto, le materie prime utilizzate da Germinal Bio rispettano il regolamento sul biologico, dunque sono coltivate senza l’impiego di prodotti chimici di sintesi e nel rispetto dei cicli naturali e del territorio. Gli alimenti finiti sono privi di coloranti, conservanti, additivi e OGM.

Germinal si avvale di fornitori fidati con i quali ha instaurato rapporti duraturi nel tempo. La tracciabilità e la trasparenza sono fondamentali per l’azienda e si riflettono nel controllo di tutta la catena di approvvigionamento e nelle oltre 5.000 analisi all’anno sugli ingredienti e sui prodotti finiti.

Oltre ad essere buoni per chi li consuma, i prodotti Germinal Bio sono buoni anche per l’ambiente poiché vengono realizzati con impianti, attrezzature e metodi di ultima generazione, che consentono una notevole riduzione di scarti e rifiuti.

Il processo di lavorazione è eco-efficiente e automatizzato, così da ottimizzare i tempi e contenere i consumi energetici. L’energia che consente allo stabilimento di funzionare proviene da fonti sostenibili e questo garantisce una riduzione del 25% delle emissioni di CO2 all’anno.

Il packaging scelto da Germinal Bio è poi costituito da materiali che garantiscono la riciclabilità al 100% e l’azienda sta gradualmente eliminando l’uso della plastica dai propri incarti, optando per carta e cartone certificati FSC® e sacchetti biodegradabili e compostabili ottenuti da materie prime di origine vegetale.

Gli imballaggi e i rifiuti prodotti dall’azienda vengono poi prelevati e trasformati per poter essere riciclati.

Ricercatezza delle materie prime, filiera corta e tracciabile in ogni passaggio, efficienza nella produzione e gestione delle risorse e dei rifiuti: questa è la sostenibilità per Germinal Bio, cui si aggiungono etica e responsabilità sociale.

Impegno etico e responsabilità sociale: la sostenibilità secondo Germinal Bio

Come abbiamo visto, migliorare il processo produttivo, selezionare le materie prime, scegliere fonti rinnovabili per l’energia e imballaggi ecologici, non sono gli unici aspetti da tenere in considerazione quando si parla di sostenibilità.

Esistono infatti numerose iniziative che un’azienda sostenibile può portare avanti per migliorare l’ambiente e la salute delle persone.

Germinal, ad esempio, oltre ad aver optato per una filiera corta, certificata e garantita, sostiene progetti a distanza in collaborazione con CTM Altromercato, per garantire condizioni di lavoro e stipendi equi ai lavoratori, ha inoltre stilato un codice etico all’interno dell’azienda, condiviso e rispettato da tutti.

Inoltre Germinal sostiene diverse iniziative sociali come il Banco alimentare e il progetto “Nessuno escluso” di Emergency, nonché progetti volti alla tutela dell’ambiente, tra cui l’iniziativa Bee My Future in collaborazione con Life Gate per la tutela delle api nelle aree urbane, a sostegno della biodiversità.