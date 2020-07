Chiazze di gasolio in mare a Marina di Grosseto: evacuati tutti i bagnanti

A Marina di Grosseto, tra il bagno Nettuno e il porto, sono state rilevate chiazze di gasolio in mare probabilmente rilasciate da un’imbarcazione che si era avvicinata in mattinata verso le 11, come dichiarato da Andrea Fabbri nel servizio pubblicato da La Nazione Grosseto. L’imbarcazione emanava fumo nero e le macchie arrivate fino alla costa sono dello stesso colore, quindi evidentemente di gasolio.

La Capitaneria di Porto nel frattempo ha fatto evacuare tutte le persone in acqua e si è mobilitata per ripulire l’acqua con 200 metri di panne assorbenti, secondo quanto riporta Il Giunco. La zona non potrà accogliere nuovi bagnanti finché non risulterà totalmente pulita. Ed è un vero peccato considerato che il mare di Marina di Grosseto è uno dei più puliti d’Italia, Bandiera Blu.

L’Arpat, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, ora effettuerà le analisi per risalire all’imbarcazione che ha disperso il gasolio.

