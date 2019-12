Fuoriuscita di petrolio al largo delle Isole Galapagos, altro disastro ambientale? (VIDEO)

Una chiatta che trasportava più di 2mila litri di petrolio è affondata vicino alle Isole Galapagos, patrimonio mondiale dell’Unesco. Dopo lo sversamento di gasolio al largo delle coste della Sardegna, un’altra terribile notizia riguarda i nostri poveri mari.

In un video che ha ormai fatto il giro del web si vede chiaramente una gru che, al largo dell’isola di San Cristobal, si rovescia facendo affondare la chiatta con i suoi 2.300 litri di gasolio.

L’ecosistema sulle isole, famoso per aver aiutato il naturalista Charles Darwin a sviluppare la teoria dell’evoluzione dopo la sua visita nel 1835, è estremamente fragile. Le Isole Galapagos ospitano di fatto uno degli ecosistemi più complessi e delicati del nostro Pianeta e, secondo quanto si legge, il personale del Parco nazionale delle Galapagos e gli ambientalisti “hanno messo in piedi barriere di contenimento per ridurre il rischio ambientale”.

“La situazione è sotto controllo e sono state implementate una serie di azioni per mitigare i possibili effetti” ha dichiarato l’ufficio delle comunicazioni presidenziali, aggiungendo che l’operazione ha “controllato” la fuoriuscita.

Protocolli di emergenza attivati

Le autorità del Parco Nazionale delle Galapagos e la Marina dell’Ecuador avrebbero infatti implementato misure di emergenza per contenere la fuoriuscita, istituendo barriere protettive e indumenti assorbenti di olio attorno alla macchia di petrolio.

La stessa chiatta, che trasporta materiali da e per le isole, era affondata allo stesso modo in un altro porto nel febbraio 2018 dopo che la nave era stata destabilizzata.

Le Isole Galapagos sono costituite da circa 130 isole situate a circa 1.000 chilometri a est dell’Ecuador continentale nell’Oceano Pacifico. Iguane, tartarughe giganti e una grande varietà di uccelli sono tra i rari animali e piante che popolano l’arcipelago.

#SanCristóbal| El @parquegalapagos y @armada_ecuador colocan barreras de contención y paños absorbentes para reducir el riesgo ambiental por hundimiento de gabarra Orca, con 600 galones de diesel almacenados. Desde #SantaCruz se dispone el envío de material de contingencia. pic.twitter.com/nQ0aRVug8I — Parque Galápagos (@parquegalapagos) December 22, 2019

Chiatte, gru, petrolio e incidenti simili non fanno altro che rendere ancora più vulnerabile un sistema così delicato.

Leggi anche: