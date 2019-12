Fukushima: picchi di radioattività oltre i livelli di sicurezza nel punto dove dovrebbero partire le Oimpiadi 2020

Le prossime Olimpiadi del 2020 in Giappone? Probabilmente poco sicure. Stando ad alcuni dati di Greenpeace, sarebbe stato fatto davvero poco dal governo nipponico in fatto di decontaminazione e, anzi, si registrerebbero picchi di radioattività oltre i limiti nell’area del J-Village, il complesso sportivo da cui partirà la staffetta della torcia olimpica.

Il J-Village ospita uno stadio da 5mila posti, 11 campi da calcio, una palestra, una piscina, un hotel e un centro conferenze. Si trova a circa 20 chilometri a sud della centrale nucleare ora disabilitata. Secondo il report dell’associazione ambientalista i livelli di radiazione attorno al campo sarebbero di oltre 1.700 volte superiori rispetto al terribile terremoto e tsunami del 2011 che ha scatenato il disastro nucleare di Fukushima Daiichi.

I livelli di radiazione nel complesso hanno raggiunto i 71 microsievert all’ora nei punti caldi.

“Punti con livelli così elevati di radioattività possono essere riscontrati nell’area chiusa intorno a Fukushima, la cosiddetta Area 3, ma non dovrebbero essere presenti in aree aperte al pubblico. E invece sono stati rilevati in un luogo che è stato al centro di un vasto programma di decontaminazione, nonché punto di partenza per la staffetta della torcia olimpica per i Giochi di Tokyo 2020“,ha dichiarato Kazue Suzuki, della campagna Energia di Greenpeace Giappone.