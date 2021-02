Frana a Camogli: cede il terreno sotto al cimitero. Le bare finiscono in mare

Sono immagini tristi quelle che arrivano da Camogli dove poco fa una frana ha colpito una struttura del cimitero cittadino. Il terreno è letteralmente scivolato in mare, trascinando con sé alcune bare, finite in mare.

A darne notizia sono stati i Vigili del Fuoco che sono al lavoro sia per mettere in sicurezza l’area che per recupeare le bare dalle acque marine. Lo confermano anche alcune agenzia stampa.

Secondo quanto riportato da Ansa, lo smottamento ha distrutto e fatto scivolare in mare anche due cappelle con le salme contenute all’interno. Ma non solo. Sono circa duecento le bare trascinate via dalla frana e finite sia in mare che sugli scogli.

Alla base della frana vi sarebbe l’erosione della falesia aggravata dalle violente mareggiate che hanno colpito la Liguria negli ultimi anni.

“L’area era stata anche transennata perché negli ultimi giorni si erano uditi strani scricchiolii” ha raccontato all’Ansa Tino Revello, assessore ai Lavori Pubblici del comune di Camogli.

Frana a Camogli (GE), cede il terreno sotto una struttura del cimitero: nessuna persona coinvolta, squadre e #sommozzatori dei #vigilidelfuoco al lavoro per verifiche tecniche, messa in sicurezza e il recupero delle bare finite in mare #22febbraio pic.twitter.com/fEbPHQOC8Y — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 22, 2021

Al lavoro anche la Guardia Costiera, nella speranza di recuperare le bare.

Genova, frana al cimitero di Camogli LIVE Genova, diverse bare finite in mare dopo una frana al cimitero di Camogli Posted by Local Team on Monday, February 22, 2021

Fonti di riferimento: Twitter/Emergenza Vigili del Fuoco, Ansa

