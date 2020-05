Basta veleni nel Fiume Sarno, tornato nero in un solo giorno: la petizione per fermare (e punire) gli scarichi illeciti

[FAI GIRARE] DENUNCIA ALLA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELL'AMBIENTE

DENUNCIA ALL'ARPAC, REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELL'AMBIENTE!CONDIVIDI IL VIDEO E FIRMA LA PETIZIONE QUI: http://chng.it/LHtWVJd5mJIn questi giorni di quarantena forzata,abbiamo visto il Fiume Sarno rinascere con acque più limpide e zero miasmi.Avevamo sperato che le istituzioni,sensibilizzati dalle immagini che circolavano, potessero mettere in atto la bonifica definitiva al fiume mettendo fine a questo scempio. Invece Nulla.Infatti è bastato 1 giorno per riportare il Fiume Sarno allo scempio di prima come se nulla fosse.NOI DICIAMO BASTA VELENI! Abbiamo deciso di sottoscrivere una Denuncia agli enti responsabili ovvero ARPAC, REGIONE CAMPANIA e MINISTERO DELL'AMBIENTE. Non esistono albi a tutto questo, solo incoscienza.Ti chiediamo di Condividere questo video e di firmare la petizione per dimostrare che siamo in tanti a volere la risoluzione definitiva di questo problema.I casi di covid sono stati tanti ma sono altrettanti numerosi i malati di tumore.INOLTRE FACCIAMO APPELLO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DI AIUTARCI A DIFFONDERE QUESTO VIDEOPER FAR ARRIVARE QUESTO VIDEO ALLE ISTITUZIONI.Regione CampaniaMinistero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del MareSergio CostaVincenzo De Luca#STAYINSALUTE #BASTAVELENI

