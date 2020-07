Week end di fuoco: caldo oltre i 40°, ma in arrivo grandine e temporali

Caldo torrido in arrivo. Quello che sta per iniziare sarà un fine settimana da bollino rosso, e non ci riferiamo al traffico sulle strade dovuto all’esodo per le ferie. Sabato e domenica le temperature potrebbero sfiorare anche i 40° in molte città italiane.

A confermarlo è stato l’ultimo bollettino del Servizio meteo dell’Aeronautica, secondo cui

“persistono condizioni di onda di calore e forte disagio termico associato, per le prossime 36 ore, con valori di temperatura massima che potranno raggiungere i 38-40°c su Campania, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria, e con valori di temperatura massima che potranno raggiungere i 40- 42 °c su Sicilia e Sardegna”.

Agosto arriva col caldo, dunque. Ma a seguire potrebbero arrivare anche le piogge e addirittura la grandine. Secondo l’Aeronautica infatti per le prossime 36 ore si prevedono anche

“precipitazioni moderate, a tratti anche intense, a prevalente carattere temporalesco, lungo le aree appenniniche centromeridionali peninsulari”.

A essere coinvolte dal maltempo da domenica potrebbero essere le regioni del Nord, in particolare Lombardia e Piemonte.

Un’estate che fino ad ora non ci ha regalato lunghe ondate di caldo ma che sembra stia raggiungendo il culmine proprio in questi giorni. Si tratta infatti dell’indata di caldo più intensa di questa stagione.

“Il caldo, amplificato dagli alti tassi di umidità, sarà a tratti insopportabile ma attenzione al Nord nelle prossime 6/10 ore” ha detto il colonnello Giuliacci.

Un’estate senza afa…finora

A parte questa fiammata, stiamo vivendo un’estate priva o quasi di afa e se questa può sembrare una notizia positiva soprattutto da chi non sopporta il caldo, di fatto non lo è. Ormai ci stiamo abituando a temperature sempre più calde, da percepire come fresca un’estate in realtà in linea con le medie del periodo. E ciò sta accadendo perchè la nostra normalità è diventata il grande caldo.

Caldo che quest’anno indubbiamente si sta facendo sentire in ritardo, proprio in queste ore.

Fonte di riferimento: Servizio Meteo Aeronautica Militare, Meteo Giuliacci

LEGGI anche:

Meteo: prossima settimana caldo torrido in tutta Italia con picchi di 40 gradi

Arriva l’afa: le regole del Ministero per combattere il caldo

Caldo e afa: cosa far mangiare ai bambini in estate. I consigli dei pediatri