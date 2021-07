La fame uccide più della pandemia: ogni minuto più morti per scarsità di cibo che per il coronavirus

“Il virus della fame si moltiplica”: con questo rapporto l’Ong Oxfam denuncia la gravità della situazione fame nel mondo, che uccide di più della pandemia in corso e che è usata addirittura come arma nei conflitti. Contro individui inermi, spesso bambini indifesi.

Siamo in pericolo, anche per causa nostra: ondate di caldo estremo, carestie, malattie, tutto provocato dalla catastrofe climatica sta per spazzare via l’umanità. Lo aveva denunciato proprio pochi giorni fa l’Onu in un report shock.

Leggi anche: Ondate di caldo estremo, carestie, malattie: la catastrofe climatica sta per spazzare via l’umanità. Report shock dell’Onu

Ma non è tutto: alla mancanza di cibo (o meglio, alla sua atroce mal distribuzione) si aggiungono i conflitti, esacerbati a volte proprio da tutto questo, in una spirale di morte che ci sta trascinando in basso. E nella quale la pandemia in corso è “quasi un dettaglio”.

Ogni minuto infatti, denuncia l’Oxfam, muoiono più persone per fame che per l’infezione da SARS-CoV-2, il quale, comunque, deve essere sconfitto al più presto. Le stime indicano che 11 persone potrebbero morire ogni minuto per fame acuta contro le 7 vittime al minuto per la Covid-19: la fame, dunque, è una piaga peggiore della pandemia. E deve essere fermata al più presto.

Tutto, chiaramente, è collegato, ahinoi. La crisi climatica che stiamo affrontando, frutto di cause naturali ma anche delle nostre assurde politiche verso l’ambiente, ha esasperato le differenze sociali, inasprito i conflitti e dunque incidendo su carestie e fame. E in tutto questo, la ricerca di risorse sul nostro pianeta, ormai ai limiti delle sue capacità, ha dato il via libera alle pandemie.

Leggi anche: L’OMS associa la pandemia di coronavirus al cambiamento climatico: “era solo una questione di tempo”

Dall’avvento della pandemia, i conflitti sono stati i maggiori responsabili della fame globale – tuona l’Oxfam – É principalmente a causa di essi che quasi 100 milioni di abitanti di 23 Paesi afflitti dalla guerra hanno raggiunto livelli critici o più che critici di insicurezza alimentare. Nonostante gli appelli in favore di un cessate il fuoco globale che consentisse al mondo di concentrare i propri sforzi nella lotta alla pandemia, la maggior parte dei conflitti in corso è proseguita senza sosta.

Anzi, la fame è atrocemente usata come arma di guerra, puntata su individui fragili e inermi. Tutto questo deve finire. E non solo per motivi “banalmente umanitari”, ma per la sopravvivenza stessa della nostra specie.

E proprio nel 2020, mentre i governi si trovavano nella necessità di reperire imponenti quantità di nuove risorse per combattere il coronavirus, la spesa militare globale è aumentata del 2,7%. Sembra assurdo ma purtroppo è la realtà.

Leggi anche: Onu: il 2020 è stato un anno terribile per il clima, temperatura media globale sempre più vicina alla soglia di +1,5°C

Cosa fare quindi?

Sconfiggere la fame è possibile – si legge sul rapporto – Le parti belligeranti devono perseguire innanzi tutto la pace e i governi devono concentrare le proprie risorse su programmi di protezione sociale in risposta ai bisogni delle persone vulnerabili e cercando così di salvare vite nell’immediato, anziché investire in armi che perpetuano il conflitto e la fame. Il solo risparmio di un giorno e mezzo della spesa militare globale, pari a 8 miliardi di dollari, sarebbe sufficiente a finanziare per intero l’appello delle Nazioni Unite per la sicurezza alimentare.

La pandemia dovrebbe essere proprio il volano per cambiare rotta, agendo contro i fattori chiave della fame e cercando di ridurre fino ad eliminare le disuguaglianze che ne stanno alla base e che aggravano il divario tra ricchi e poveri.

Secondo Oxfam:

Per salvare vite oggi e in futuro, i governi devono: (1) finanziare interamente l’appello umanitario dell’ONU e sostenere la creazione di un fondo globale per la protezione sociale; (2) garantire l’accesso per scopi umanitari alle zone in conflitto e porre fine all’uso della fame quale arma di guerra; (3) forgiare la pace promuovendo la partecipazione femminile e la leadership nei processi di pace; (4) promuovere sistemi alimentari più equi, resilienti e sostenibili; (5) far sì che le donne assumano un ruolo guida nella risposta alla pandemia e nella definizione dei piani di ripresa; (6) sostenere gli sforzi per una vaccinazione universale gratuita; (7) attivarsi con urgenza per far fronte alla crisi climatica.

Purtroppo non sembra si stia andando in questa direzione. Il Green Deal Europeo e gli stessi piani di resilienza varati dai governi delle Nazioni europee colpite dalla pandemia potevano, anzi, dovevano oggettivamente fare di più.

La transizione ecologica del nostro Paese è poi un concetto probabilmente poco recepito o recepito in modo “originale”, con un piano per la ripresa che punta alle colate di cemento e alle trivelle più che alla crescita green.

Leggi anche: Divieto europeo per la plastica monouso, la UE fa parziale dietrofront con il plauso e la soddisfazione del Ministro Cingolani

E intanto la gente muore. E noi non siamo salvi.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti di riferimento: Oxfam Italia / Il virus della fame si moltiplica/Oxfam Italia

Leggi anche: