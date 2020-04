Etna in eruzione: fontane di lava, cenere e colonna di fumo da uno dei crateri

Coronavirus, terremoti a Piacenza e a Pavia, e ora l’Etna in eruzione. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Osservatorio etneo (Ingv-Oe) di Catania ha infatti registrato in mattinata un aumento di energia evidenziando “la presenza di due modesti flussi lavici sommitali dal Nuovo Cratere di Sud-Est“, visibili in diversi punti della provincia.

Per fortuna l’attività, iniziata intorno alle 6 e 30 di questa mattina con l’avvio di un’attività stromboliana al “cono della sella“, è rimasta confinata alla zona sommitale del vulcano e quindi non è considerata pericolosa, tanto da non impattare nemmeno sul vicino aeroporto di Catania, che è rimasto aperto anche se limitato dall’emergenza Coronavirus.

#Etna, aumenta l’attività: stamattina piccole fontane di lava pic.twitter.com/INIgB5t2j6 — Turi Caggegi (@TuriCaggegi) April 19, 2020

Nel frattempo, come si legge nel comunicato dell’Ingv, l’attività di fontana di lava si è attenuata cessando totalmente, così come l’emissione di cenere che si era innalzata fino a 5 km di altezza dai crateri ricadendo sul versante orientale del vulcano, in Valle del Bove, con qualche ricaduta anche a Zafferana:

“L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalla rete di telecamere di sorveglianza, a partire dalle ore 09:55 UTC, è stato possibile osservare che l’attività di fontana di lava comunicata con l’aggiornamento n° 40 delle 07:15 UTC di oggi, si è gradualmente attenuata fino a cessare.”

Lo spettacolo è come sempre affascinante ma in questo momento tragico anche un po’ inquietante. Per fortuna nulla di pericoloso!

#Etna è in eruzione. Da questa mattina fontane di #lava fuoriescono dal cratere di Sud Est con una intensa emissione di cenere. pic.twitter.com/IRgzQ7Zdiz — Michele Malfatti (@MichGPS) April 19, 2020

Eruzione del vulcano #Etna in corso oggi #19aprile, conna di fumo alta 5 km nell'area del cratere di Sud Est, a circa tremila metri di quota. #video #news pic.twitter.com/DKCUl1HD6U — Tweet News (@tweetnewsit) April 19, 2020

FONTI: Instagram/Ingv

