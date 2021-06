L’estate è arrivata con caldo e afa. Temperature oltre i 40°

L’estate è arrivata oggi alle 5.30 del mattino. Ad accompagnarla è un’ondata di caldo estremo che sta facendo letteralmente schizzare le colonnine di mercurio oltre i 35°. E per oggi e i prossimi giorni si prevedono anche 40°.

L’estate non l’ha di certo mandata a dire. Se il solstizio avrebbe dovuto portare con sé una ventata di “rinascita”, ha trascinato anche un violento anticiclone nordafricano che sta facendo boccheggiare tutta l’Italia. Sono in particolare le regioni del CentroSud a sperimentare le temperature più alte, unite anche ai forti venti di scirocco. Ma è solo l’inizio.

Si tratta di un’ondata di caldo anomalo. Il 21 giugno segna sì l’inizio dell’estate ma solitamente non è mail il giorno più caldo dell’anno. Eppure da oggi e soprattutto tra il 23 e il 28 giugno è prevista una ondata di caldo ancora più intensa al Sud, tanto che le temperature raggiungeranno 40 gradi su alcune regioni meridionali.

A segnalarlo è stata un’analisi del colonnello Giuliacci, secondo cui negli ultimi 20 anni la circolazione atmosferica nel mese di giugno ha visto la presenza di un anticiclone nordafricano esteso dal Marocco alla Spagna, alla Francia e da qui anche sull’Italia, con massima intensità sull’Europa centrale

perché qui tende a fondersi con il suo simile anticiclone, con sede nella penisola arabica: spesso anche lui in estate si allunga fino all’Europa orientale, portando condizioni meteo di caldo intenso e duraturo. In tale modo, l’Italia è raggiunta solo in quota (ma non al suolo) dall’aria rovente nordafricana.