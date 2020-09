L’1% dei più ricchi causa il doppio delle emissioni di CO2 del 50% dei poveri, l’allarme di Oxfam

Secondo una nuova ricerca, l’1% più ricco della popolazione mondiale è stato responsabile dell’emissione di più del doppio di anidride carbonica rispetto alla metà più povera del mondo dal 1990 al 2015.

Le emissioni di anidride carbonica sono aumentate del 60% in 25 anni, ma secondo il rapporto Oxfam-Stockholm Environment Institute, pubblicato alla vigilia dell’Assemblea Generale dell’Onu che dovrà discutere dell’emergenza climatica, i più ricchi del Pianeta, ovvero 63 milioni di persone, hanno emesso il 15% di Co2 mentre la rimanente popolazione, 3,1 miliardi di persone, solo il 7%.

Come si legge nel rapporto, il 10% più ricco della popolazione mondiale (circa 630 milioni di persone) è responsabile del 52% delle emissioni di Co2. Tra il 1990 e il 2015 le emissioni annuali sono aumentate del 60%, ma il 5% della popolazione più ricca ha determinato oltre un terzo (37%) di questo aumento. Questo significa che è sempre più difficile contenere l’aumento delle temperature entro 1,5 gradi.

Nello specifico, spiegano gli esperti in 25 anni, il 10% più ricco ha consumato un terzo del nostro “budget globale di carbonio” mentre la metà più povera della popolazione solo il 4%. Senza perderci tra i numeri diciamo che l’ammontare massimo di anidride carbonica che può essere rilasciata in atmosfera senza far aumentare la temperatura globale sopra 1,5 gradi centigradi è stato già consumato per più del 30% dal 10% della popolazione più ricca del pianeta.

Tim Gore, Head of Climate Policy presso Oxfam e autore del rapporto, ha dichiarato:

“L’eccessivo consumo di una ricca minoranza sta alimentando la crisi climatica, ma sono le comunità povere e i giovani a pagarne il prezzo. Tale estrema disuguaglianza di carbonio è una conseguenza diretta del perseguimento decennale dei nostri governi di una crescita economica grossolanamente diseguale e ad alta intensità di carbonio”.

È probabile che le emissioni di carbonio aumentino rapidamente man mano che i governi allentino i blocchi relativi a Covid. Se le emissioni non continueranno a diminuire di anno in anno e la disuguaglianza di carbonio non sarà controllata, il ‘budget di carbonio’ rimanente sarà completamente esaurito entro il 2030. Ciò sarebbe una catastrofe. Basti pensare che quest’anno, il cambiamento climatico ha alimentato cicloni mortali in India e Bangladesh, enormi sciami di locuste che hanno devastato i raccolti in tutta l’Africa e ondate di calore e incendi senza precedenti in tutta l’Australia e gli Stati Uniti. Nessuno è immune, ma sono le persone più povere ed emarginate ad essere le più colpite. Ad esempio, le donne corrono un rischio maggiore di violenze e abusi all’indomani di un disastro.

I governi possono affrontare sia le disuguaglianze che la crisi climatica se attuano politiche contro le emissioni eccessive dei più ricchi e investono nelle comunità povere e vulnerabili. Ad esempio, uno studio recente ha rilevato che il 10% più ricco delle famiglie utilizza quasi la metà (45%) di tutta l’energia collegata al trasporto terrestre e tre quarti di tutta l’energia legata all’aviazione. I trasporti rappresentano oggi circa un quarto delle emissioni globali, mentre i SUV sono stati il ​​secondo motore della crescita globale delle emissioni di carbonio tra il 2010 e il 2018.

“I governi devono ridurre le emissioni dei ricchi attraverso tasse e divieti sul carbonio di lusso come SUV e voli frequenti. Le entrate dovrebbero essere investite nei servizi pubblici e nei settori a basse emissioni di carbonio per creare posti di lavoro e contribuire a porre fine alla povertà “, ha chiosato Gore.

Fonte: Oxfam

Leggi anche: