L’elenco degli alberi monumentali arriva su Google Maps: ora sarà ancora più facile trovarli

L’elenco degli alberi monumentali italiani, pubblicato per la prima volta nel 2017, arriva su Google maps per facilitare la loro localizzazione, grazie a una collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

In realtà era già possibile geolocalizzare gli alberi della lista, che l’ultima e terza volta è stata aggiornata con 379 nuove iscrizioni, ma se prima era necessario inserire latitudine e longitudine, ora non lo è più.

Grazie al catalogo online di Google Maps basta cliccare su uno dei tanti alberi disseminati lungo lo Stivale per individuare la sua posizione precisa, visualizzando al volo anche varie informazioni che lo riguardano come genere, tipologia, quota, specie e via dicendo.

In questo modo è ancora più facile trovare l’albero monumentale di proprio interesse e raggiungerlo!

FONTE: Ansa

Ti potrebbe interessare anche: