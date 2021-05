Indigeni bloccano giacimento petrolifero in Amazzonia, interviene l’esercito

Una comunità indigena a El Eden, nella regione amazzonica ecuadoregna, sta protestando contro una delle principali compagnie petrolifere statali bloccando l’accesso al giacimento.

Dal 10 maggio scorso, gli abitanti della regione stanno occupando pacificamente le strade di accesso allo stabilimento, impedendo al personale di entrare e uscire e bloccando le operazioni della società, la Petroecuador.

@EjercitoECU brindó apoyo logístico con la finalidad de realizar el abastecimiento y suministro necesario para mantener la operación del campo petrolero, lo cual se realiza de manera aérea, a través de helicópteros. #PetroEcuadorAlFuturo #SembramosFuturo pic.twitter.com/SxqSBJKtAQ — EP PETROECUADOR (@EPPETROECUADOR) May 15, 2021

Gli indigeni chiedono il rinnovo di un accordo per ricevere dalla compagnia petrolifera il risarcimento cui hanno diritto per via dell’impatto negativo che il giacimento ha sulle loro terre, dove Petroecuador estrae oltre 400.000 barili di petrolio al giorno.

Al momento la compagnia petrolifera ha dichiarato di non aver ancora raggiunto un accordo con la comunità e ha chiesto l’intervento dell’esercito per ricevere forniture per il campo e per personale atttraverso il trasporto aereo.

Fonte di riferimento: Reuters

