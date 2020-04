Ecommerce e Green Marketing: come migliorare l’impatto ambientale

La sostenibilità è un tema molto importante all’interno delle strategie aziendali che, negli ultimi anni, applicano sempre più soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale.

L’inquinamento ambientale degli eCommerce è molto evidente, soprattutto nel campo degli imballaggi e dei trasporti, con un aumento del consumo di plastica e parti di scarto.

Da alcuni anni l’Europa ha indotto direttive sempre più rigide volte a salvaguardare l’ambiente, con l’approvazione e l’attenzione dei consumatori che premiano i brand eco-friendly.

La presa di posizione di molte imprese è dovuta all’eccessivo inquinamento provocato dagli e-commerce negli ultimi anni, in particolare dai colossi dello shopping online con una produzione molto elevata. La svolta di molte imprese online è stata estendere l’attenzione verso il green marketing e trovare dei punti di contatto.

La sostenibilità comporta una visione del sistema economico con una nuova logica che punta ad adottare modelli economici basati sulla Green Economy, utilizzando risorse naturali. In questo modo la strategia a medio-lungo termine comporta un guadagno ambientale, sociale e di fatturato.

Applicare il green marketing al commercio elettronico presuppone il coinvolgimento di tutte la catena di distribuzione ed è necessario stabilire dei traguardi da raggiungere: è necessario avere ben chiaro quali fattori incentrare verso la tutela ambientale, quali meccanismi utilizzare e come minimizzare l’impatto ambientale con un packaging efficiente.

Ecommerce e sostenibilità: quali soluzioni applicare

Il primo presupposto per rendere efficiente una strategia green marketing è puntare in modo deciso a politiche di rispetto ambientale ed applicarle al proprio business, dunque è consigliabile scegliere dei prodotti a basso consumo.

Il packaging è un aspetto primario e deve prevedere soluzioni composte da un unico materiale riciclabile o utilizzare dei materiali riciclati. Come la soluzione applicata dal colosso dell’e-commerce Amazon con i packaging riutilizzabili e realizzati con materiali riciclabili, approvati dall’opinione pubblica e con un forte impatto sulle azioni Amazon.

La terza soluzione da poter applicare nelle strategie di un eCommerce è prestare attenzione alla protezione del prodotto in fase di trasporto e alla riduzione di pesi e dimensioni, così da evitare spese aggiuntive.

Un negozio online deve saper responsabilizzare il consumatore finale e introdurlo in una logica eco friendly, di rispetto del ciclo di vita del prodotto e del packaging. In ogni confezione devono essere fornite, in modo chiaro, tutte le informazioni relative ai metodi di smaltimento dell’imballaggio anche in merito all’eventuale spedizione del reso.

Colossi dell’e-commerce: quali pratiche sono state attivate contro l’inquinamento ambientale

Oggi, i grandi marchi del commercio elettronico portano avanti la loro campagna personale per contrastare l’impatto ambientale.

Continuano le ricerche verso metodi che permettono di ridurre l’impatto ambientale delle società che, ogni anno, spediscono miliardi di prodotti in tutto il mondo: tra le pratiche già effettuate da Amazon troviamo l’imballaggio ad apertura facile che ha permesso una netta riduzione di plastica per l’imballaggio.

Gli imballaggi sono realizzati con materiali riciclabili, precisamente i prodotti sono imballati con un cartone riciclabile al 100%, mentre i cuscini d’aria presenti all’interno degli imballaggi non sono tossici e possono essere riutilizzati o sgonfiati.