Earth Day: 50 modi per celebrare il 50esimo anniversario della Giornata della Terra stando a casa

Nonostante la pandemia in corso che ha interrotto numerose iniziative anche in ambito ambientale, oggi, mercoledì 22 aprile, si festeggia l’Earth Day 2020, la Giornata della Terra, giunta al suo 50esimo anniversario.

Non possiamo riunirci con altri ambientalisti per manifestare, sensibilizzare sul tema e omaggiare il nostro Pianeta, ma il distanziamento sociale non ci impedisce di festeggiare questa importante ricorrenza in modo alternativo, a prova di coronavirus!

Ecco allora 50 attività che possiamo fare per omaggiare l’ambiente, oggi, ma anche nel resto dell’anno, e contribuire, anche se siamo reclusi in casa, a migliorarlo promuovendo una maggiore consapevolezza.

FONTI: Earthday

