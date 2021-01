Ha nevicato nel deserto del Sahara, lo spettacolo delle dune imbiancate

Siamo abituati a vedere le vette delle montagne innevate, ma il deserto imbiancato di neve è uno spettacolo decisamente insolito e surreale. Proprio in questi giorni, il Sahara si è ricoperto di bianco, regalando agli abitanti della zona uno spettacolo suggestivo. E per la quarta volta in 40 anni la neve è arrivata a Ain Sefra, una città algerina conosciuta come “la porta del deserto”.

L’ultima volta era accaduto a gennaio del 2018, quando quaranta centimetri di neve si erano mischiati alle dune sabbiose che di solito raggiungono temperature roventi. Lo scorso mercoledì il fenomeno si è verificato nuovamente in Algeria, dove il termometro è sceso sotto lo zero, arrivando a -3 ° C.

Lo spettacolo mozzafiato ha portato una ventata di gioia e di entusiasmo tra gli abitanti della zona che si sono riversati nel deserto. Sui social sono subito apparse diverse immagini, tra cui gli scatti del fotografo Karim Bouchetata, che ha immortalato le dune imbiancate in una serie di meravigliosi scatti e filmati:

لوحات رسمها الصقيع اليوم من كثبان العين الصفراء13-01-2021ice in the gate desert of Algeria Posted by Karim Bouchetata on Wednesday, January 13, 2021

Frost paints beautiful paintings of the ain sefra dunes Algeria 17 01 2021#الجزائر Posted by Karim Bouchetata on Sunday, January 17, 2021

Nel 1997 usciva il bellissimo brano musicale di Anggun, dal titolo “Snow on the Sahara” e, considerati gli stravolgimenti climatici degli ultimi anni, pare proprio che ci dovremmo abituare a vedere la neve nel deserto…

Fonte: Facebook/The Watchers/DailyMail