Sulle Dolomiti non nevicava così tanto da 30 anni

Era da almeno 30 anni che non nevicava così sulle Dolomiti venete. Lo ha rivelato l’Arpav, l’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto, segnalando che la quantità di neve caduta in quota da ottobre ad oggi è stata superiore ai 300 cm, ai 240 cm a 1600 metri e ai 170 cm a fondovalle:

“Gli spessori di neve al suolo sono fra i maggiori misurati negli ultimi 30 anni, simili ma superiori al Natale del 2019, 2010, 2008 e 1990. La quantità di neve fresca caduta in quota, da ottobre ad oggi, è superiore ai 300 cm, ai 240 cm a 1600 m e ai 170 cm nei fondovalle più nevosi delle Dolomiti.”

Arpav ha dichiarato che “la montagna veneta è ben innevata e la copertura nevosa è generalmente continua già oltre i 1200 m di quota con più dell’85% del territorio ricoperto da neve.”

FONTE: Arpav

