Strage ambientale in Cina: vino di riso finisce in un lago, migliaia di pesci “ubriachi” e morti

Una distesa di pesci ubriachi, molti dei quali ormai senza vita, che galleggiano sulle acque di un lago: è la scena raccapricciante che è stata ripresa in Cina a Shaoxing, nella provincia di Zhejiang. Nel filmato diffuso su YouTube si vedono alcuni pescatori, divertiti da quanto accaduto, che prelevano i poveri pesci a mani nude.

Ma purtroppo non c’è nulla da ridere. Siamo di fronte ad una strage ambientale, provocata da un incendio scoppiato in un’azienda della zona che produce vino di riso. A seguito dell’incidente, fiumi di alcol sono finiti nel lago Jian, dove vivono migliaia di esemplari di pesce gatto e pesci rossi, che sono finiti in coma etilico e poi deceduti.

Dopo aver saputo dell’accaduto, diversi residenti della zona si sono precipitati nel lago per pescare i pesci, molto probabilmente per cucinarli o venderli. Le autorità della zona hanno fatto sapere che a breve il lago verrà ripulito, ma purtroppo l’ecosistema resterà compromesso ancora a lungo.

Fonte: YouTube/Newsflare

