Disastro ambientale a Giugliano: in fiamme ecoballe di rifiuti. L’aria diventa irrespirabile

Paura ieri sera a Giugliano, in Campania, dove si è consumato l’ennesimo disastro ambientale. Nella notte, sono andate a fuoco le ecoballe di rifiuti stoccate nella discarica di Taverna del Re.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, impegnati con diverse squadre per domare le fiamme. L’incendio è divampato nell’area già posta sotto sequestro e hanno distrutto le enormi piramidi di ecoballe di rifiuti stoccate ormai da anni nel sito situato tra Giugliano e Villa Literno.

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio ma potrebbe anche esserci la mano dell’umo. Non si esclude infatti la natura dolosa.

Squadre #vigilidelfuoco impegnate nel territorio di Giugliano di Campania (NA) per un incendio divampato all'interno della discarica di Taverna del Re, area già posta sotto sequestro. Le fiamme interessano balle di rifiuti stoccate all'aperto [#5luglio 23:00] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 5, 2021

L’aria era irrespirabile (meno male che ci sono le mascherine!) e la nube di fumo era visibile da km di distanza,

ha raccontato sui social la collega giornalista Monica Capo:

🔥Ieri sera un incendio ha interessato le ecoballe di #TavernadelRe tra Giugliano e Villa Literno, area campana già… Posted by Monica Capo on Monday, July 5, 2021

