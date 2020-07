Il Brasile approva 6 diserbanti a base di dicamba killer vietato negli Stati Uniti

Sei prodotti a base di dicamba sono stati approvati dal ministero dell’Agricoltura brasiliano. Il diserbante della Monsanto Bayer, alternativo al glifosato ma più potente, che di recente è stato condannato dalla Corte federale americana, ha invece il via libera in Brasile.

Nello specifico, sii tratta di sei prodotti che verranno utilizzati da di diverse piccole società brasiliane, il tutto succede mentre la corte americana ha bloccato l’uso di dicamba a giugno, affermando che i rischi associati all’erbicida erano sottostimati. Come sappiamo il diserbante spruzzato su semi di soia e cotone geneticamente modificati, è noto perché si espande nell’aria fino a danneggiare le colture vicine che non sono resistenti.

Eppure, nonostante i sei prodotti siano stati classificati come “molto pericolosi per l’ambiente”, verranno usati in Brasile. Del dicamba abbiamo parlato molte volte, di recente la Bayer ha bloccato un progetto di quasi 1 miliardo di dollari per produrre il pesticida negli Stati Uniti. Di recente, Bayer e Basf erano stati sconfitti in un tribunale Usa e hanno dovuto pagare un risarcimento di 265 milioni di dollari a un coltivatore di pesche, ma nel frattempo anche la corte si era pronunciata sul dicamba sostenendo che l’EPA ha sottostimato i rischi per la salute.

Questa sostanza chimica risalente agli anni Sessanta, progettata per eliminare le piante infestanti a foglia larga nei campi di soia Gm, è nota per la sua volatilità che le consente di diffondersi con particolare rapidità, colpendo anche le coltivazioni non attrezzate per resistere. Ma il dicamba è da tempo nel mirino, sul tema salute: si parla già di danni a livello del sistema nervoso, dello sviluppo del feto, del fegato e dei reni, almeno su modello animale, e di tossicità per pesci e uccelli.

Fonte: Reuters

Leggi anche: