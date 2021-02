Designer inventa lucernario di desalinizzazione solare per fornire acqua potabile e luce naturale alle baraccopoli del Cile

Si chiama Henry Glogau uno dei finalisti del Lexus Design Award 2021, che si è guadagnato questa posizione grazie a una geniale invenzione. Trattasi del “Solar Desalination Skylight”, un dissalatore a energia solare che fornisce acqua potabile e luce alle baraccopoli costiere del Cile.

Glogau è un neozelandese laureato alla Royal Danish Academy di Copenhagen, in Danimarca, che lavora come architetto alla GXN. La sua idea è nata dal desiderio di offrire una vita migliore alle tante persone che vivono nelle baraccopoli cilene in condizioni critiche.

Il suo dispositivo, che è un lucernario di desalinizzazione solare, sfrutta l’energia solare per desalinizzare l’acqua, permettendo di purificarne 440 millilitri al giorno. Non solo. Funziona anche da lucernario emettendo una luce naturale che rende più luminoso l’interno delle abitazioni, solitamente molto buie. Il sale rimanente viene invece utilizzato per produrre energia.

Con l’aiuto delle ONG locali, il dispositivo di Goglau, prima che Lexus scegliesse il vincitore tra i sei finalisti, era già stato installato tra le case della città cilena di Antofagasta.

FONTE: Youtube

