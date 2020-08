Atacama, il deserto più arido del mondo è completamente ricoperto di neve

E’ considerato da sempre uno dei luoghi più aridi della Terra ma nei giorni scorsi i suoi colori, le sue temperature e il suo aspetto sono cambiati. Una forte nevicata ha imbiancato il deserto di Atacama in Cile.

Le foto pubblicate dai media locali hanno mostrato un paesaggio davvero insolito dove non si vede il giallo ocra della sabbia ma a dominare è il bianco della neve. Impossibile non pensare che le nevicate nel deserto siano tutt’altro che una buona notizia in un luogo che da secoli soffre di prolungati periodi di siccità.

Nei giorni scorsi il Cile è stato investito da un’ondata di maltempo e di freddo nella regione di Antofagasta con forti piogge, venti e persino alluvioni. Zone note per la loro costante siccità si sono ritrovate completamente innevate. A causa di questo fronte freddo che da lunedì sta colpendo la parte settentrionale del Paese, ha nevicato anche nel deserto di Atacama, lasciando una delle zone più aride del mondo completamente ricoperta di bianco.

Gli abitanti del luogo sono rimasti a bocca aperta visto che non è un’immagine ricorrente. Anche per i prossimi giorni è previsto maltempo e piogge anche se di minore intensità, come ha segnalato l’Ufficio Nazionale di Emergenza (Onemi), spiegando che le più alte intensità di precipitazioni si sono verificate nei comuni di Tocopilla e Maria, dove sono stati segnalati anche temporali a intermittenza.

Eppure nello stesso periodo di tre anni fa, vi avevamo mostrato immagini totalmente diverse del deserto di Atacama:

Era fine agosto del 2017 quando un’improvvisa e inattesa fioritura ricoprì il deserto. Fiori rosa e bianchi invasero la zona attirando abitanti e turisti, incuriositi dalla strano evento. Era accaduto anche nel 2015 a seguito delle abbondanti piogge che si erano riversate nel deserto.

Una fioritura che rese felici abitanti, botanici e amanti dei fiori ma che destò non poche preoccupazioni visto che riguardava il deserto di Atacama, lo stesso che oggi, incredibilmente, è ricoperto di neve.

Fonti di riferimento: Onemi, 24oras

