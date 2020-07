Da domani torna il grande caldo con l’anticiclone africano: temperature fino a 35°

Da oggi, dopo qualche temporale e un calo delle temperature, un po’ in tutta Italia è tornato il sole. E da domani si attende una nuova ondata di caldo, con picchi di 35°.

L’estate entra nel vivo. Da domani il maltempo degli ultimi giorni resterà un ricordo con le colonnine di mercurio in netta risalita e caldo ovunque. Merito di un nuovo anticiclone proveniente dall’Africa.

Ancora per oggi potremo respirare ma da domani e per il resto della settimana sarà il caldo a dominare, da Nord a Sud. Da mercoledì avremo

“sole indisturbato e temperature in sensibile aumento, con i valori massimi che si porteranno nuovamente sopra le medie in tutte le regioni interessate” ha spiegato Meteo Giuliacci.

Secondo le previsioni del servizio meteo dell’Aeronautica militare, inoltre, per domani è previsto anche un aumento delle temperature minime dalle aree alpine alla Sardegna, dalla Sicilia alle coste tirreniche di Calabria, Basilicata e Campania. Le massime saranno in calo invece sulle estreme aree ioniche e su parte di Lazio e Toscana ma saranno

“in aumento anche sensibile sul resto del paese”.

Ciò significa che alcune città, da Milano a Bolzano, da Bologna a Roma potrebbero superare i 35°. Stessa cosa potrebbe accadere anche a Firenze e nelle zone più della Sardegna.

La situazione rimarrà stabile fino a venerdì, quindi per almeno 3 giorni gli abitanti di molte città da Nord a Sud dovranno vedersela col gran caldo.

Per il week end la situazione è ancora incerta. Si ipotizza un peggioramento e un nuovo calo delle temperature a causa di una probabile ventilazione sostenuta di Bora. Secondo l’Aeronautica, per domenica sono previsti temporali al nord al mattino e nuvole in alcune regioni del centro-nord, mentre sul resto del paese dovrebbe splendere il sole.

Fonti di riferimento: Meteo Aeronautica Militare, Meteo Giuliacci

LEGGI anche:

Estate 2020: forse sarà la più calda degli ultimi 100 anni, secondo gli esperti dell’ECMWF

Arriva finalmente l’estate: a giugno e luglio rischiamo temperature oltre i 40°