Svizzera, il crollo del ghiacciaio Turtmann in diretta: il video è impressionante

Mentre la Val Ferret veniva evacuata per il rischio di crollo del ghiacciaio Planpincieux, in Svizzera, non lontano dal confine italiano, collassava il ghiacciaio Turtmann, nel Canton Vallese.

In realtà si sospettava da tempo la rottura e venerdì 7 agosto, poco prima del crollo, alcune valanghe hanno anticipato il triste evento, ripreso in un video da Luzia Rohrer, che si trovava sul posto.

Il crollo ha interessato una porzione del Turtmann, separando la parte inferiore da quella superiore, e si è verificato a 2.650 metri di altitudine in un’area ricoperta da uno strato sempre più sottile di ghiaccio, bloccando per qualche ora il torrente proveniente dallo stesso ghiacciaio.

Di seguito il video pubblicato da SRF Meteo che riprende il crollo in diretta.

Am unteren #Turtmanngletscher im #Wallis ereignete sich am Donnerstagvormittag ein spektakulärer #Gletscherabbruch. In den kommenden Tagen werden weitere Abbrüche erwartet.

📽️: Luzia Rohrer. 👏👏 ^gf pic.twitter.com/CoOT3qCkOW — SRF Meteo (@srfmeteo) August 7, 2020

FONTI: SRF Meteo

