Crisi dei container nei porti cinesi, ingorgo di navi e ritardi di consegna delle merci

Il blocco delle partenze dai porti meridionali della Cina sta peggiorando sempre più, mentre le autorità adottano misure di contenimento al Covid-19. Si tratta del più grave blocco navale dal 2019.

La disponibilità di containers nei porti del sud della Cina continua a diminuire mentre i trasportatori sono costretti a rifiutare le consegne o a pagare cifre sempre più alte per le attrezzature, a causa di un’ondata di Covid scoppiata nella provincia di Guangdong: più di 150 casi di Coronavirus sono stati riportati infatti nella provincia cinese – uno snodo nevralgico per il settore manifatturiero della Cina meridionale e per le esportazioni – da quando un cluster è scoppiato nella regione alla fine dello scorso mese, costringendo i governi locali a mettere in atto misure di prevenzione e controllo che hanno limitato la capacità di lavorazione nel porto. Le maggiori compagnie di spedizione che partono dalla Cina hanno avvertito i clienti dei possibili ritardi nell’arrivo delle merci.

il danese Maersk, il più grande armatore di navi mercantili al mondo, ha comunicato di aver dovuto rifiutare ben 64 commissioni a causa di un ritardo di 16 giorni nei porti di Yantian e Shekou: il porto di Yantian ha visto un calo del 19% nell’importazione dei container vuoti nelle ultime cinque settimane, il porto di Nansha un calo del 16% e quello di Shekou un drammatico crollo del 30%.

Stiamo vivendo sostanzialmente un’esperienza simile a quella che abbiamo avuto l’anno scorso, quindi sappiamo come fronteggiare il problema – spiega un responsabile delle vendite di Guangdong. – Purtroppo pero l’incremento nei costi di trasporto è veramente impressionante: si tratta di un aumento già del 15-30%.

Ci sono tuttavia merci troppo preziose (o deperibili) perché possano attendere che il blocco navale che ha invalidato il mercato asiatico abbia fine e, ovviamente, sono le compagnie a doversi sobbarcare i costi aggiuntivi delle spedizioni dei prodotti affinché questi arrivino ai clienti rispettando le scadenze.

Fonti: EuroNews / TheLoadStar

