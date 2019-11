Courmayeur: valanga si stacca dal Monte Bianco e uccide due sciatori

È successo poco fa a Courmayeur, sul Monte Bianco, dove una valanga ha travolto due sciatori a Punta Helbronner dopo essersi staccata a quota 3mila metri, sotto la stazione di arrivo della funivia SkyWay. Purtroppo stando agli ultimi aggiornamenti sono entrambi morti, estratti dalla neve dai soccorritori.

Questa zona è frequentata soprattutto da sciatori fuoripista e a quanto pare, secondo il bollettino valanghe dell’Arpa, in mattinata il pericolo risultava marcato. Sul loro sito si legge infatti che il pericolo principale per la giornata di oggi è rappresentato dalla presenza “di lastroni superficiali di neve ventata sopra i 2000 m, il cui distacco è possibile al passaggio di un singolo sciatore/escursionista.”

Pericolo che aumenta sui pendii molto ripidi sottostanti le creste e i colli. E per quanto riguarda le valanghe spontanee, il bollettino avverte che in alta quota sono possibili distacchi spontanei di lastroni superficiali mentre in basso indica l’eventualità di “possibili valanghe di neve bagnata, soprattutto dai pendii molto ripidi soleggiati.”

Dramma a Courmayeur, valanga si stacca dal Monte Bianco: travolte più persone

Paura a Courmayeur, dove pochi minuti fa una valanga ha travolto più persone a Punta Helbronner sul Monte Bianco. Il distacco è avvenuto a quota 3mila metri sul posto il Soccorso Alpino Valdostano. pic.twitter.com/xjBwnpcBnc — Luca Vincenzo Simbari (@SimbariLuca) November 30, 2019

Al momento risultano due vittime, ma si attendono ulteriori aggiornamenti da parte del Soccorso Alpino Valdostano che è sul posto, impegnato nelle ricerche.

Ti potrebbe interessare anche:

Hotel sommerso dalla neve: i soccorritori arrivano con gli sci, ancora 20 dispersi

Photo Credit: Twitter