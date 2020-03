Il coronavirus è la conseguenza del nostro impatto sul Pianeta: il report del WWF

La pandemia da coronavirus che stiamo vivendo si è verificata in modo casuale o è legata alle nostre attività e al nostro impatto sul Pianeta?

Un nuovo rapporto di WWF Italia ha cercato di rispondere a questa domanda e ha concluso che molte delle malattie emergenti sono conseguenza di comportamenti umani errati tra cui la deforestazione, il commercio illegale e incontrollato di specie selvatiche e l’impatto dell’uomo sugli ecosistemi.

Si stima che circa il 75% delle terre emerse e il 66% degli ambienti marini siano ormai stati modificati dalle attività umane e che circa un milione di specie animali e vegetali siano oggi a rischio estinzione, mentre la popolazione umana è in costante crescita.

Virus, batteri e altri microrganismi svolgono un ruolo fondamentale per il Pianeta e per la nostra salute e sono spesso innocui o addirittura benefici. In alcuni casi però, questi microrganismi risultano pericolosi e, come sta dimostrando il nuovo coronavirus, possono avere conseguenze devastanti sulla salute umana e sull’economia.

La diffusione incontrollata di tali patogeni non è però casuale ma si tratta di un effetto boomerang dovuto alla distruzione degli ecosistemi: il nuovo coronavirus, così come pure l’influenza aviaria, l’influenza suina, Sars, Ebola, AIDS e altri microrganismi patogeni, si sarebbe diffuso per colpa dell’uomo.

Questi virus infatti sono riusciti a passare dagli animali selvatici alla specie umana – fenomeno noto come spillover – a causa della progressiva distruzione degli ecosistemi.

Il passaggio di patogeni dagli animali all’uomo è reso più facile dalla distruzione di foreste, praterie, torbiere, bacini fluviali e altri ecosistemi.

Abbattere alberi e creare vie di accesso a luoghi incontaminati delle foreste, ad esempio, espone l’uomo a nuove forme di contatto con microorganismi e specie selvatiche. L’esposizione viene poi aumentata dal commercio di animali selvatici come scimmie, uccelli e pangolini, che determina maggiori contatti tra animali, tra animali e patogeni e tra animali e uomo.

A questo si aggiungono l’estinzione di specie animali e la creazione di habitat artificiali o poveri di natura e biodiversità e con un’alta densità umana. I virus hanno bisogno di ospiti per diffondersi ed evolversi e, in queste condizioni, l’uomo diventa il vettore migliore per tali patogeni.

💊 Il virus obbedisce a un imperativo darwiniano primordiale: moltiplicarsi.💥 In questo editoriale, si racconta il coronavirus da un punto di vista evoluzionistico. > http://bit.ly/3cYUPv4 Pubblicato da Università degli Studi di Padova su Mercoledì 11 marzo 2020

Stiamo vivendo una situazione che sta sconvolgendo le nostre vite, oltre a mettere a dura prova il nostro sistema sanitario ed economico, quello sociale e culturale. In questo contesto, dovremmo riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni e rivedere il nostro rapporto con l’ambiente e la natura.

Se vogliamo preservare il nostro benessere e la nostra salute e non trovarci in futuro a dover fronteggiare nuove epidemie, è essenziale tutelare la natura, conservare le aree ancora incontaminate e ripristinare gli habitat danneggiati dalle nostre attività.

Fonte di riferimento: WWF Biodiversità e pandemie

