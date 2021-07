La confezione di pere che ha fatto il giro del mondo ci ricorda quanto sia importante acquistare prodotti locali

La foto, o meglio il prodotto che vedete nella foto, ha dell’incredibile. Si tratta di una semplice confezione di pere a cubetti che però, prima di arrivare sulle tavole dei consumatori negli Stati Uniti, ha fatto un vero e proprio giro del mondo.

Sui social è stata mostrata in più occasioni la foto di una confezione di pere coltivate in Argentina e confezionate in Thailandia. Avete presente la distanza tra questi due paesi? La cartina sottostante alla foto del prodotto vi potrà aiutare. Ma non è tutto, le pere a cubetti sono state poi vendute negli Stati Uniti (qui la foto è stata condivisa per la prima volta) e hanno quindi di fatto più volte attraversato l’Oceano Pacifico!

Ma a che prezzo? Quanto carburante è stato speso per tutti questi spostamenti e quanti i danni ambientali fatti? Si tratta solo di un esempio (ma molto calzante) di quello che non dovremmo fare: acquistare prodotti che hanno fatto il giro del mondo prima di arrivare sulle nostre tavole. La plastica qui sembra davvero il problema minore.

Va bene scegliere cibo che ci piace e pratico da gustare ma, come giustamente fanno notare diverse associazioni che hanno riportato la foto della confezione di pere con annessa cartina: “cerca la comodità, ma non sacrificare l’ambiente per essa”.

Leggiamo sempre bene le etichette ed evitiamo di acquistare prodotti come questo (che è un esempio estremo per carità, me ce ne sono molti altri purtroppo), assicuriamoci della provenienza dei nostri cibi e anche del luogo in cui vengono confezionati che, come abbiamo visto, possono non essere proprio gli stessi.

Quando possibile scegliamo sempre il km 0, decisamente l’opzione migliore per l’ambiente.

