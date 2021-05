Non perderti il concerto virtuale di Patti Smith e Dave Matthews per la Giornata Mondiale dell’Ambiente

Il 5 giugno l’ONU celebra la Giornata mondiale dell’ambiente che, quest’anno, sarà incentrata sul tema “Ripristino dell’ecosistema“. Per omaggiare e anticipare questa importante ricorrenza, il 4 giugno artisti di fama internazionale, come Patti Smith e Dave Matthews, si esibiranno in un concerto virtuale a tema. Un’occasione imperdibile per chi ama la musica e l’ambiente!

Patti Smith, particolarmente entusiasta di partecipare all’evento, ha dichiarato a EcoWatch:

“È importante per noi lavorare insieme per attirare continuamente l’attenzione sui bisogni del nostro pianeta sofferente”.

La cantante ha spiegato che, nonostante la pandemia, la crisi climatica non è mai scomparsa e che non dobbiamo ignorarne la portata. Ma continuare a impegnarci per favorire un rinnovamento globale, per proteggere e conservare i luoghi naturali e selvaggi, riconnettendoci con la natura.

Dichiarazioni in linea con il tema 2021 della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il cui scopo è prevenire, bloccare e invertire i danni a carico degli ecosistemi, mettendo fine allo sfruttamento ambientale.

Fra l’altro, proprio in questo 2021, ha inizio il Decennio delle Nazioni Unite sul ripristino degli ecosistemi, a cui hanno aderito più di 70 paesi, che durerà fino al 2030. 10 anni dedicati al ripristino di 350 milioni di ettari di ambienti terrestri ed acquatici. Intervento quanto mai urgente, come si legge sulla pagina ufficiale:

Non c’è mai stato un bisogno così urgente di far rivivere gli ecosistemi danneggiati. Gli ecosistemi supportano tutta la vita sulla Terra. Più sani sono i nostri ecosistemi, più sano è il pianeta e la sua gente. Il Decennio delle Nazioni Unite sul ripristino degli ecosistemi mira a prevenire, arrestare e invertire il degrado degli ecosistemi in ogni continente e in ogni oceano. Può aiutare a porre fine alla povertà, combattere il cambiamento climatico e prevenire un’estinzione di massa. Avrà successo solo se tutti faranno la propria parte.

Il Festival potrà essere visualizzato il 4 giugno da qualsiasi parte del mondo tramite le seguenti pagine facebook:

Durante l’evento interverranno anche attivisti come Bill McKibben di 350.org e il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Ma anche molti altri artisti, da Rocky Dawuni a Jack Johnson, da Ben Harper a Priya Darshini, da Tomas Doncker a Patrick Watson, tanto per citarne alcuni.

Non mancate!

