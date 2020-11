Come cambiare il mondo seminando e piantando alberi

Seminare alberi. Qualcuno potrebbe giustamente dire “e perché dovrei farlo?”. Ve lo spieghiamo noi.

Il mondo sta cambiando sotto i nostri occhi, ogni giorno. Le temperature aumentano; la produzione di anidride carbonica dei paesi industrializzati non tende a diminuire; le barriere coralline si stanno letteralmente sciogliendo; le foreste primarie dell’Amazzonia vengono sempre più violentate e rase al suolo; nei centri abitati aumentano i casi di allergia, asma, irritazioni delle vie aeree.

La deforestazione è diventata un male di dimensioni inimmaginabili: ogni due secondi viene cancellata un area di foresta grande quanto un campo da calcio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il mondo si sta consumando sotto ai nostri occhi e ognuno di noi è consapevole di essere un artefice passivo di questa strage silenziosa.

Tutti amiamo il Pianeta Terra e nel profondo di ognuno di noi c’è il desidero di proteggerlo.

Tra le tante azioni che possiamo fare per prevenire tutto questo, ce n’ è una che io adoro particolarmente e che applico da qualche anno: seminare e piantare alberi.

Ebbene sì, niente di più semplice. Gli alberi sono dei fantastici accumulatori di CO 2 , regolano il microclima, prevengono l’erosione, donano ossigeno e frutti commestibili, offrono riparo per gli animali e rendono più bello il paesaggio. Sono indispensabili per tutti noi!

Possiamo farlo e non ci costa nulla. Abbiamo nelle nostre mani il potere di decidere di migliorare questo mondo. La nostra azione avrà un impatto grandissimo a livello locale, soprattutto a lungo termine. Se uniamo le forze e lo facciamo tutti insieme, saremo proprio come quelle piccole formiche che, unite, riescono a spostare un intero elefante.

Seminare un albero è talmente semplice che ne rimarrete meravigliati: basta prendere i semi dagli alberi che preferiamo (scegliere sempre ed esclusivamente piante autoctone del luogo, per esempio ghiande di quercia), posizionarli a circa 5 cm di profondità in dei piccoli vasetti riempiti di terra, annaffiarli costantemente e vederli germinare in primavera. Sarebbe meglio seminare più di un seme per vasetto; in questo modo aumenterete le probabilità di germinazione.

I primi due/tre anni gli alberelli vanno allevati e coccolati proprio come dei neonati perché questo è il periodo più delicato della loro vita. Infatti in questo periodo gli alberelli sono sensibilissimi alla siccità, ai parassiti e rischierebbero di morire facilmente. È dunque nostra cura proteggerli e farli crescere nei vasetti per i primi tempi.

Dopo tre anni circa saranno abbastanza resistenti da poter essere posizionati in piena terra. Potremo finalmente trapiantare i nostri giovani alberi in un giardino comunale, in aree verdi, parchi, zone di campagna. Gli alberi andrebbero protetti dal tagliaerba con 3 piccole aste di legno e fil di ferro. Oppure potremmo fare un bel regalo ai nostri amici che hanno la fortuna di avere un pezzo di terra! Si può anche contattare il Corpo Forestale dello Stato per donari gli alberelli ed inserirli nei loro progetti periodici di “riforestazione”.

Il progetto Alberi in periferia

Alberi in Periferia è un progetto partecipato che ha come obiettivo la ri-forestazione sostenibile della città. Si tratta di una partnership tra associazionismo e cittadinanza, privato e pubblico (può infatti rientrare nelle attività di responsabilità sociale delle imprese), il cui scopo è uno soltanto: rendere belle le nostre città.

L’associazione ha già piantato in meno di un anno circa 100 alberi in zone periferiche da riqualificare, coinvolgendo comitati di quartiere, altre associazioni di volontariato e singoli cittadini.

Ma ora c’è bisogno anche del nostro aiuto per piantare almeno altri 50 alberi, per continuare a dare il nostro contributo alla salvaguardia dell’ambiente, migliorare la qualità della vita nelle periferie e creare momenti di socialità e partecipazione.

Donando da QUI potremo contribuire all’acquisto di alberi e relativi tutori, individuando le aree pubbliche dove piantumare. L’associazione monitorerà tramite consulenza di un esperto forestale l’attecchimento e le azioni conservative e attiverà la collaborazione con comitati di quartiere o associazioni di volontariato

Fai QUI la tua donazione.

Seminate alberi e fate germogliare l’amore per la terra. Diventate parte di questa rivoluzione.

Buona semina o buona donazione!!!