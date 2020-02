La popolazione colombiana si sta mobilitando per piantare 5 milioni di alberi in soli 2 giorni

La Colombia vuole piantare 5 milioni di alberi in due giorni e 180 milioni di alberi prima della fine del 2022, ripristinando oltre 300.000 ettari di terreno degradato in conformità con il Piano di sviluppo nazionale. Un obiettivo ambizioso che sta coinvolgendo sia la popolazione che le istituzioni.

Le prime piantine verranno seminate insieme a esperti incaricati della pianificazione, il 21 e 22 marzo 2020, Grande Giornata Nazionale #PorqueSembrarNosUne.

Eduard Gutiérrez se une a la gran meta Nacional de sembrar 180 millones de árboles, porque sembrar un árbol es garantizar la vida de las futuras generaciones, #SembrarNosUne ¡Sé parte tu también! pic.twitter.com/blM3izJmAj — Minambiente Colombia (@MinAmbienteCo) February 21, 2020

L’idea è recuperare bacini idrografici e formare corridoi vegetali dove gli ecosistemi possano svilupparsi adeguatamente. Nella prima fase del piano si lavorerà su 11 regioni che hanno subito più di altre i danni della deforestazione e dell’uso inappropriato del suolo, che sono Antioquia, Boyacá, Santander, Cundinamarca, Tolima, Valle, Huila, Norte de Santander, Chocó, Amazonas e Cauca.

La semina verrà gestita da esperti per evitare di commettere errori, evitando per esempio di piantare piante invasive che potrebbero diventare difficili da sradicare e dannose per le altre.

Gran Sembratón en todo el territorio nacional, más de cinco millones de árboles serán sembrados entre el próximo 21 y 22 de marzo en la Gran Jornada Nacional #PorqueSembrarNosUne. @MinAmbienteCo @CorazonAmazonia @InstitutoSINCHI @VisionAmazonia @FondoPatrimonio @IDEAMColombia pic.twitter.com/sbUIzlBTJ6 — Corazón de la Amazonía (@CorazonAmazonia) January 27, 2020

Ed entro il 2022, il paese intende piantare altri 175 milioni di alberi! Un obiettivo importante che ci auguriamo venga raggiunto.

FONTI: Minambiente

Ti potrebbe interessare anche: