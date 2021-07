Cina, le surreali immagini dell’inondazione che ha allagato completamente la città (e i passeggeri della metro)

Sembrano scene da diluvio universale quelle riprese in Cina in questi giorni: l’acqua ha invaso le strade e le gallerie della città, provocando gravissimi danni in termini di vite umane. Dodici persone sono morte dopo che una pioggia torrenziale ha allagato i tunnel della metropolitana, lasciando i passeggeri intrappolati nelle acque.

Le immagini, che in questi giorni hanno fatto il giro del web, mostrano alcuni pendolari che riescono a malapena a tenere la testa fuori dalla corrente e passeggeri che scendono dal convoglio per camminare con estrema difficoltà nei tunnel allagati. Complessivamente sono più di 500 persone salvate da questa situazione nella provincia di Henan, nella Cina centrale. Qui sono morti in tutto 25 cittadini e 200.000 sono stati evacuati.

In superficie i corsi d’acqua hanno rotto gli argini e le strade si sono trasformate in veri e propri canali, dove la corrente è riuscita a trascinarsi via automobili e detriti. Come si vede dai video, alcune persone sono state salvate grazie all’intervento di un operaio che ha raccolto i malcapitati grazie ad una ruspa.

Una scuola materna è stato evacuata e 600 pazienti di un’ospedale di Zhengzhou, città di 12 milioni di abitanti situata sul delta del Fiume Giallo, sono stati trasferiti in un luogo più sicuro.

Si stima che in poche ore si sia abbattuto il 60% della quantità di pioggia che cade in un anno. Molti fattori contribuiscono a questo genere di inondazioni, ma naturalmente la principale causa è sempre lei: la crisi climatica.