Monte Bianco, il ghiacciaio sta collassando, evacuati turisti e residenti a Courmayer in Val Ferret

Il ghiacciaio di Planpincieux a Courmayeur sta cedendo e il crollo potrebbe avvenire nel giro di 3 giorni, per questo il Comune di Courmayeur ha deciso di sgomberare una settantina di persone, sia residenti che turisti, che hanno dovuto abbandonare le proprie case nella bassa val Ferret entro le 11 della mattinata.

Lo sgombero ha interessato sia la zona rossa, a rischio per gli eventuali distacchi dal ghiacciaio, che la zona gialla, dove potrebbe abbattersi la nube di particelle dovuta al crollo.

Era già accaduto qualcosa di simile nel 2019 quando vennero chiuse la strada comunale per la Val Ferret e la interpoderale per Rochefort proprio per timore del possibile crollo di una parte del ghiacciaio Planpincieux.

E ora il rischio si ripresenta perché una porzione di 500 mila metri cubi potrebbe staccarsi, secondo i tecnici della Fondazione Montagna Sicura e dell’assessorato regionale alle Opere pubbliche, viste anche le alte temperature previste nei prossimi giorni.

In via preventiva si è quindi scelto di sgomberare gli abitanti e i turisti, cercando delle alternative valide per chi non sa dove trascorrere la nottata. Nel frattempo l’accesso alla famosa vallata, lungo la strada comunale della Val Ferret dall’intersezione del Meyen, rimarrà chiuso per almeno 3 giorni sia ai veicoli che ai pedoni.

FONTI: Comune di Courmayeur

