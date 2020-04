L’impatto del record di temperature in Antartide è stato devastante: il nuovo studio sulle conseguenze per gli ecosistemi

Mentre il mondo intero è concentrato sulla pandemia da COVID-19, anche il pianeta ha la febbre e sta continuando a riscaldarsi. In Antartide le temperature raggiungono sempre nuovi record e ciò potrebbe avere gravi impatti sugli ecosistemi.

A darne notizia è stato uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Wollongong, secondo cui l’Antartide ha registrato la temperatura massima di 20,75° C il mese scorso. Il clima dell’estate antartica, come altrove nel mondo, non ha precedenti.

La ricerca, pubblicata su Global Change Biology , si è occupata di esaminare la recente ondata di calore in Antartide e i suoi effetti sulla vita locale. Alcuni membri del team hanno trascorso l’estate in Antartide monitorando le temperature e l’effetto sui sistemi naturali. Anche se l’Antartide appare isolato dal resto dei continenti dall’Oceano Antartico, ha impatti in tutto il mondo.

Un’ondata di calore nel luogo più freddo della Terra

La maggior parte dell’Antartide è coperto di ghiaccio, ma ci sono piccole oasi che ne sono prive, prevalentemente sulla costa. Queste aree uniche sono importanti punti caldi della biodiversità per i pinguini e altri uccelli marini, muschi, licheni, laghi, stagni e invertebrati.

Quest’estate, la Casey Research Station, nell’oasi delle Isole Windmill, ha vissuto la sua prima ondata di calore registrata. Per tre giorni, le temperature minime hanno superato lo zero e le massime giornaliere sono state tutte superiori a 7,5 ° C. Il 24 gennaio è stato registrato il massimo massimo di 9,2 ° C , quasi 7 ° C sopra la media dei 30 anni di Casey per il mese.

L’arrivo di aria calda e umida durante questo evento meteorologico ha portato la pioggia alla Davis Research Station nel deserto normalmente gelido e privo di ghiaccio delle Vestfold Hills. Le condizioni calde hanno creato vaste piscine di acqua di fusione e corsi d’acqua di superficie sui ghiacciai locali. Questi, insieme allo scioglimento dei banchi di neve, hanno contribuito alla formazione di fiumi.

A febbraio, la maggior parte del calore era concentrata nella penisola antartica nella parte più settentrionale del continente. Una nuova temperatura massima antartica di 18,4 ° C è stata registrata il 6 febbraio presso la stazione di ricerca argentina Esperanza, quasi 1° C al di sopra del record precedente. Tre giorni dopo, è accaduto di peggio: sono stati segnalati 20,75 ° C nella stazione brasiliana di Marambio, sull’isola di Seymour a est della penisola.

Cosa ha causato l’ondata di calore?

Il ritmo del riscaldamento guidato dai cambiamenti climatici è stato generalmente più lento nell’Antartide orientale rispetto alla parte occidentale e alla penisola antartica. Ciò è in parte dovuto al buco dell’ozono, che come abbiamo visto di recente, ha rafforzato i venti sull’Oceano Antartico. Ciò significa che la cintura del vento occidentale dell’Oceano Antartico è rimasta vicino all’Antartide in quel periodo dell’anno creando uno “scudo” stagionale, riducendo il trasferimento di aria calda dalle regioni temperate della Terra in Antartide.

Ma durante la primavera del 2019 un forte riscaldamento della stratosfera sopra l’Antartide ha ridotto significativamente le dimensioni del buco dell’ozono. Ciò ha contribuito a indebolire lo scudo.

Il riscaldamento dell’Antartide

Le inondazioni localizzate sembravano aver aiutato il muschio delle Vestfold Hills che in precedenza era molto stressato a causa della siccità. Prima, la maggior parte dei muschi era grigia e moribonda, ma un mese dopo molti germogli erano verdi.

Date le condizioni generalmente fredde dell’Antartide, il calore può aver avuto effetti benefici sulla flora, su microbi e invertebrati, ma solo dove si è formata acqua liquida. Ma le buone notizie finiscono qui: le alte temperature possono aver causato stress termico in alcuni organismi. I muschi e i licheni antartici sono spesso di colore scuro, permettendo alla luce solare di essere assorbita per creare microclimi caldi. Questa è un’ottima strategia quando le temperature sono appena sopra lo zero, ma lo stress da calore può verificarsi una volta superati i 10° C.

“Sull’isola di King George, vicino alla penisola antartica, le nostre misurazioni hanno dimostrato che a gennaio 2019 le temperature della superficie del muschio hanno superato i 14° C per il 3% delle volte, ma nel 2020 questo è aumentato di quattro volte (il 12% delle volte). Sulla base della nostra esperienza con precedenti estati antartiche calde e anomale, possiamo aspettarci molti impatti biologici, positivi e negativi, nei prossimi anni. L’evento più recente evidenzia la connessione dei nostri sistemi climatici: dalla superficie alla stratosfera, e dai tropici monsonici al continente più meridionale” spiegano gli scienziati.

I danni per l’ecosistema polare potrebbero essere gravi e irreversibili.

Fonte di riferimento: Global Change Biology, Università di Wollongong

