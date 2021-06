Il Solstizio d’estate arriva col caldo africano, ma già domani picchi di 38°

In arrivo un caldissimo weekend in tutta Italia, con temperature che potrebbero sfiorare i 40°. L’estate sta per arrivare ma il caldo, a quanto pare, ha deciso di batterla sul tempo. Già oggi molte regioni, specie al Sud, stanno sperimentando un forte aumento delle temperature.

L’alta pressione si è impossessata dell’Italia e il weekend si è aperto con il sole ovunque accompagnato da un caldo intenso. Domenica ci sarà maggiore nuvolosità e qualche acquazzone in montagna ma le temperature resteranno molto elevate. Il caldo e l’afa aumenteranno notevolmente anche nei prossimi giorni.

Arriva la prima vera ondata di calore dell’estate 2021

Come spiega MeteoGiuliacci, stiamo sperimentando la prima ondata di calore dell’estate 2021. Se già oggi, il caldo si avverte e tanto, domani sarà peggio. Il 20 giugno infatti la colonnina di mercurio toccherà con facilità anche punte di 37-38 gradi:

L’ artefice di questa canicola è da attribuirsi all’anticiclone africano che dominerà la scena per diversi giorni sul Mediterraneo coinvolgendo gran parte della nostra regione, anche se il sole non sempre avrà la meglio, questo a causa dell’azione congiunta di due perturbazioni atlantiche che tenteranno di mettere in discussione l’egemonia dell’alta pressione,

si legge sul sito. Purtroppo, vivremo anche degli importanti sbalzi termici, soprattutto al Nord e nella Pianura Padana dove il ristagno di umidità tra il tardo pomeriggio e le prime luci dell’alba in particolar modo nei centri urbani, porteranno a notti tropicali e valori che difficilmente scenderanno sotto i 22-23 gradi.

Dove farà più caldo nel weekend

Le minime saranno tra i 22 e i 24° ormai ovunque mentre le massime si aggireranno intorno a 33/34 gradi lungo la fascia costiera e tra 35 e 37 gradi nei capoluoghi delle pianure interne, con picchi di 38 gradi.

L’arrivo del grande caldo è confermato anche dal Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare, secondo cui le temperature sia oggi che domani saranno in rialzo un po’ ovunque ma soprattutto nelle regioni meridionali. In Sicilia si potrebbero anche superare i 40°.

Anche lunedì, il giorno ufficiale dell’arrivo dell’estate, le temperature saranno abbondantemente sopra i 30 gradi in tutta l’Italia.

Fonti di riferimento: MeteoGiuliacci, Servizio Meteo Aeronautica

